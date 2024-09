Juan Pablo Raba narró la historia detrás de la impactante escena que grabó desnudo con John Cena: “Nadie se salió”

John Cena y Juan Pablo Raba compartieron pantalla en la comedia de acción 'Freelance', estrenada en 2023 - crédito Santiago García/cortesía

La carrera de Juan Pablo Raba destaca por ser una de las que mayor proyección consiguió a nivel internacional. Gracias a su trabajo en producciones como El cartel de los sapos, La Reina del Sur, Pobres Rico, Narcos o Noticia de un secuestro, el bogotano consolidó una extensa trayectoria de más de 25 años en la que destaca por igual en papeles protagónicos, antagónicos o de reparto, como el que tuvo en Agents of S.H.I.E.L.D., de Marvel.

Aunque la mayoría de sus papeles llegaron en telenovelas o series, Raba también desarrolló una amplia carrera en el cine y hasta tuvo la oportunidad de codearse con estrellas de Hollywood, sobre todo gracias al éxito internacional de Narcos. Entre sus papeles más recientes se encuentra el que desempeñó en Héroe por encargo, comedia de acción de 2023 en la que compartió pantalla con Christian Slater, Alison Brie y el luchador profesional de la WWE, John Cena.

En dicha película, Raba interpretó a Juan Venegas, presidente y dictador del país ficticio de Paldonia al que Cena y Brie deben vencer. El colombiano habló de su experiencia en dichas filmaciones en Impresentables, el programa radial de Los 40. Allí narró la “incómoda” situación a la que hizo frente y que causó sorpresa en todo el set, incluido al propio Cena.

Juan Pablo Raba interpretó al villano de 'Freelance', el dictador Juan Venegas - crédito FilmSelect Español/YouTube

Así fue la escena entre Juan Pablo Raba y John Cena

Según contó, el guion especificaba que Raba y Cena iban a protagonizar una escena de desnudos. Usualmente, para estas los actores y actrices utilizan una protección especial, con una cinta de color piel que cubre su intimidad y no es captada por las cámaras. Pero un contratiempo se presentó.

“Teníamos una escena en la que John Cena se está duchando y yo también salía totalmente desnudo. Nosotros siempre usamos protección que es como un ‘monedero’ donde van las partes íntimas y eso va con una cinta en la cintura, pero ese día no funcionó y después de intentarlo cinco veces, le dije al director que yo podía hacer la escena totalmente desnudo”, contó Raba.

La propuesta de Juan Pablo sorprendió tanto a los locutores como a todos los presentes en el set. De ahí que el bogotano remarcó que todo fue consensuado y habló con todas las personas del set para evitar alguna situación de incomodidad. Hasta les propuso que podían salirse del set mientras se rodaba la escena.

“Nadie se salió y todos siguieron normal. Cuando John Cena se dio cuenta de que yo hice la escena sin nada, totalmente desnudo, todos quedaron impresionados”, finalizó el actor.

Juan Pablo Raba afirmó que ‘Narcos’ fue un “golazo” para Colombia

Juan Pablo Raba interpretó en 'Narcos' a Gustavo Gaviria, el primo de Pablo Escobar - crédito Netflix

Pese a la reticencia de un sector de los colombianos a ser caracterizados en películas relacionadas con el narcotráfico, Raba defendió el impacto que tuvo la serie de Netflix, en la medida que le abrió la oportunidad de tener mejores papeles en Hollywood, pese a que había productores que le advertían que sus papeles en Latinoamérica no le iban a servir como referencia.

“A mí me sirvió mucho tener un producto como Narcos, que le fue muy bien en todas partes, eso que me permitió, sentarme en salas con productores, lo más divertido es que cuando mi representante les decía “te voy a mandar a Juan Pablo”, le preguntaban “¿Hay que tener un traductor?”, decían “no, Gustavo Gaviria de Narcos no” (sobre sí sabía hablar inglés).

Pero más allá del impacto que tuvo en su carrera, Juan Pablo apuntó que el éxito de la serie fue la confirmación para los estudios hollywoodenses de que valía la pena tener en la mira a Colombia para grabar proyectos.

“Para mí lo importante con Narcos es que después de ese producto vino a grabar aquí Tom Cruise, Mark Wahlberg, Will Smith, porque dijeron ‘Sí, podemos llevar 100 millones de dólares a Colombia’, la gente es una bacana, por eso siempre que me preguntan por Narcos, digo que gracias a que salió tan bien, porque no paso nada negativo y que la mayoría de actores siguen volviendo, que fue Narcos para nosotros, un golazo, golazo”, dijo.