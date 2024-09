Caso Edwin Arrieta: padre de Daniel Sancho afronta acusaciones por audios despectivos y manipulación de testigos

Audios sugieren manipulación de Rodolfo Sancho para salvar a su hijo - crédito Redes sociales

Rodolfo Sancho ha sido puesto en el punto de mira después de que se hicieran públicas unas grabaciones de audio en las que se refiere al fallecido cirujano colombiano Edwin Arrieta con términos despectivos.

De acuerdo con lo informado por medio internacionales, estos audios sugieren que Sancho, padre de Daniel Sancho, intentaba manipular testigos para mejorar la situación legal de su hijo, que fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Arrieta en Tailandia.

Nilson Domínguez, un testigo que se retractó de testificar, reveló detalles de supuestas presiones e intentos de coacción por parte del afamado actor español. Domínguez afirmó que en 2021 mantuvo una relación sentimental con Arrieta y que, tras la ruptura, fue víctima de acoso y amenazas por parte del cirujano colombiano. A pesar de haber sido contactado inicialmente para testificar en favor de Daniel Sancho, Domínguez se retractó poco antes de su viaje a Tailandia.

Por su parte, Milenyi González, abogada de Nilson, defendió a su cliente presentando todas las pruebas disponibles, incluidos mensajes de texto y audios que implican al padre del acusado chef español. Según González, Rodolfo contactó Domínguez en octubre de 2023 para pedirle que testificara a favor de Daniel, ofreciéndole beneficios a cambio. Entre estos supuestos beneficios se incluían facilidades para la compra de una casa.

Los registros muestran que Nilson accedió a colaborar en un primer momento. Incluso el equipo legal de Daniel Sancho se encargó de los trámites necesarios para que el posible testigo viajara hasta el país asiático y testificara. “Me hicieron mis trámites para el pasaporte, mis trámites para la visa, corriendo ellos con todos los gastos para mi viaje”, aseguró.

Los mensajes intercambiados revelan instrucciones para que Domínguez vinculara a Arrieta con acoso sexual y amenazas. Sin embargo, justo un día antes de su vuelo, decidió cambiar de parecer, alegando temor por las implicaciones de su testimonio. De hecho, Carmen Balfagón, miembro del equipo legal de Sancho, realizó transferencias para cubrir los gastos del viaje de Nilson a Tailandia. A pesar de estos pagos, Nilson argumenta que se sintió presionado y en peligro, decidiendo no viajar.

Domínguez denuncia ahora que Rodolfo le pidió que testificara desacreditando la imagen de Arrieta, haciendo énfasis en acoso sexual y en que él mismo había sufrido amenazas similares. “Me decía que a mí me podía haber pasado lo mismo que a Daniel, yo le dije, pero a mí no me pasó. Me sentí en peligro y yo hice lo que tenía que hacer”, afirmó Domínguez, según el diario español Lecturas.

Los calificativos despectivos de Rodolfo Sancho hacia Edwin Arrieta

Los audios revelados contienen declaraciones despectivas de Rodolfo hacia Edwin, refiriéndose a él como “el innombrable” y “el indeseable”. La abogada de Nilson sostiene tener pruebas irrefutables de estos términos. “Hay uno de los mensajes donde le dice ‘el innombrable’, ‘el indeseable’, así se refería Rodolfo hacia Edwin”, señaló la abogada en el programa Código 10.

Según se informó, Rodolfo Sancho justificaba estas descalificaciones argumentando que “el cirujano indeseable se merecía manchar su nombre a pesar de estar muerto”. En respuesta, los abogados de Sancho emitieron un comunicado en el que niegan haber contactado inicialmente a Nilson. De acuerdo con lo alegado por ellos, fue el propio Nilson el que se puso en contacto a través de Instagram, detallando que también había presentado una denuncia contra Arrieta.

El conflicto plantea cuestiones sobre cómo hubiera impactado el testimonio de Nilson en el destino judicial de Daniel Sancho. La situación sigue bajo escrutinio, con la defensa de Nilson ahora buscando tomar medidas legales contra Rodolfo Sancho y su equipo.