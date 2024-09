Tiktoker colombiana desmintió los tres mitos que se tienen sobre la India tras su viaje por el gigante asiático

Mucho se dice sobre lo que turistas deben evitar al ir a India - crédito @isabelariverav / TikTok

En su reciente viaje a la India, la creadora de contenido Isabela Rivera, conocida en redes como Chabe, recibió miles de preguntas de sus seguidores, la mayoría relacionadas con temas de género, salubridad y religión.

Y es que mucho se dice sobre esta nación del sur de Asia que en 2023 superó a China como el país más poblado. Sin embargo, algunos de los comentarios más repetitivos suelen ser o mitos o estereotipos sobre la cultura india.

Empezando por la comida callejera y las condiciones de salubridad en las que es preparada. Después de todo, no por nada es que existe el dicho de que viaje a la India es diarrea segura.

“¿Que si alguien se intoxicó? Nadie se intoxicó. Lo primero que a uno le dicen es que no coma nada de la calle y es normal ¿No han visto que en Colombia la gente corta el mango con la tarjeta de crédito? Simplemente no debería comerse en la calle. Lo de los videos virales (en los que sus prácticas de salubridad suelen quedarse cortas) se ve. Es un país sucio, es un país agresivo, yo llevé atún en lata y mi miga alcachofas, pero exageramos. No nos tocó sacarlas porque existen los restaurantes también”, respondió Rivera, quien se habría preparado en vano; ya que regresó con su atún sellado.