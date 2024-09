Camilo Echeverry y Evaluna Montaner respondieron a los rumores de su posible separación: “De nosotros se dicen muchas cosas”

ARCHIVO - El cantante Camilo y su esposa Evaluna Montaner hablan con medios en los Premios MTV a los Videos Musicales en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 28 de agosto de 2022. (Foto AP/Ted Shaffrey, archivo)

En los últimos meses, el matrimonio de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner ha sido objeto de múltiples rumores y especulaciones, particularmente en torno a una supuesta crisis matrimonial que habría llevado a la pareja a separarse.

Estos rumores, como suele suceder con las figuras públicas, se esparcieron rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, inquietando a sus millones de seguidores.

Sin embargo, los artistas decidieron finalmente romper el silencio y aclarar la situación de una manera sincera, pero con su característico sentido del humor.

Camilo y Evaluna han sido una de las parejas más seguidas y admiradas en el mundo de la música y el entretenimiento. Llevan cuatro años de casados, durante los cuales su relación ha estado constantemente bajo los reflectores.

Con más de cuarenta millones de seguidores en redes sociales, conocidos cariñosamente como ‘La Tribu’, todo lo que hacen y dicen se convierte rápidamente en noticia, y sus vidas personales a menudo están sujetas a una mirada pública intensa.

En medio de su vida familiar, los rumores de una posible separación comenzaron a circular, especialmente en los meses previos al nacimiento de su segunda hija, Amaranto, en agosto de 2023. Medios de comunicación y usuarios en redes sociales afirmaban que la pareja estaba atravesando una crisis y que incluso habían decidido separarse.

| Foto: Instagram @evaluna

Los titulares sensacionalistas como “Camilo falla a Evaluna e implora su perdón ante sus ‘followers’” o “Camilo y Evaluna anuncian su separación” contribuyeron a alimentar estas especulaciones.

Lejos de desestabilizarse por los rumores, Camilo y Evaluna tomaron la situación con humor. En su canal de YouTube, donde comparten momentos de su vida en familia y detrás de cámaras de su carrera artística, publicaron un vídeo titulado Reaccionamos a cosas que dicen de nosotros. En este video, decidieron abordar directamente las especulaciones y aclarar qué había de cierto en todo lo que se decía.

La respuesta de Camilo y Evaluna

“De nosotros se dicen muchas cosas, pero a veces salen cosas muy chistosas. Nosotros la verdad nunca decimos nada al respecto porque estamos muy ocupados riéndonos, y ninguna nos la tomamos en serio”.

Camilo Echeverry recorrió los lugares que lo marcaron en su infancia - crédito camilo/Instagram

Uno de los rumores más sonados fue el que sugería que la pareja se había separado tras una crisis matrimonial. Camilo y Evaluna, siempre con un enfoque positivo y bromista, desmintieron esta información de manera creativa.

“¿Qué? Estábamos en Madrid y yo manché toda la ropa blanca que la convertí en gris... La gente se asustó y pensaron que nos habíamos separado... Nos separamos, pero de la cama, porque ya tenemos dos muñecos en la mitad”, explicó Camilo entre risas, refiriéndose a la presencia de sus hijos Índigo y Amaranto, quienes ahora ocupan gran parte de su vida cotidiana.

Otro tema que ha generado interés entre los seguidores de la pareja es la crianza de sus hijos, especialmente de Índigo, la primera hija de Camilo y Evaluna, nacida en abril de 2022.

Los rumores han llegado al punto de especular sobre las decisiones que los artistas han tomado en relación a la alimentación de sus hijos, afirmando que habrían impuesto una estricta dieta vegana a Índigo, basada solo en leche materna y aguacate.

Photo © 2023 Mega/The Grosby Group *EXCLUSIVE* Madrid, September 14, 2023. Singer Camilo touring Madrid with his family. *** El cantante Camilo de gira por Madrid con su familia.

Evaluna y Camilo no pudieron contener la risa al escuchar estas afirmaciones y decidieron responder directamente a quienes difunden este tipo de noticias falsas. Evaluna, visiblemente sorprendida, preguntó:

“¿Qué es esto?”, mientras que Camilo agregó con un tono de indignación humorística: “Ay, no, recójanse. Les voy a decir por qué me da rabia esta situación. Por la falta de excelencia. La gente que está diciendo que tenemos a Índigo a punta de leche materna... no hagas ese clickbait que no tiene ningún sentido”.

En este sentido, Camilo lanzó una crítica a los medios y a los creadores de contenido que, según él, fabrican noticias sin sustento solo para generar tráfico y clics.

Con esta respuesta, la pareja dejó claro que, a pesar de la atención constante y los rumores, su relación sigue sólida, y están más enfocados que nunca en disfrutar su vida familiar junto a sus hijos Índigo y Amaranto.