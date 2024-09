Luis Alfonso entregó detalles de su dura infancia y la razón por la que no terminó el colegio: “No me gustó estudiar”

Luis Alfonso reveló las razones por la que no estudió y solo llegó hasta quinto de primaria - crédito @luisalfonso/Instagram

Luis Alfonso develó su dramática infancia, marcada por el trabajo y la falta de estudio, pues según reveló el cantante conocido como ‘el Señorazo’, desde muy pequeño le tocó trabajar; además, no le encontró el sentido de ir al colegio, y por eso nunca terminó sus estudios. “¿Eso para qué sirve?”, se preguntó.

Con tan solo 8 años de edad, el artista popular ya se enfrentaba a una dura jornada laboral; sin embargo, pese a su triste niñez, siempre sonríe y agradece por su nueva vida.

“A esa edad yo ya llevaba mercados en la plaza, me levantaba a las 6 de la mañana y trabajaba hasta las 11, luego me alistaba para ir a la escuela, aunque tampoco es que me gustara estudiar”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.