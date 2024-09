Alcalde de Bucaramanga critica a Petro por incitar movilizaciones en medio del paro camionero: “No ayuda a apaciguar los ánimos”

El alcalde también destacó que, desde el inicio del paro, su administración logró establecer un corredor humanitario en Bucaramanga - crédito @soyjaimeandres/X

El alcalde de Bucaramanga, Juan Andrés Beltrán, expresó su preocupación ante la convocatoria del presidente Gustavo Petro a las centrales obreras para que salgan a las calles en medio del paro camionero que afecta a varias regiones del país. Este llamado del presidente generó controversia en un momento crítico, con bloqueos y escasez que están poniendo en jaque a la población.

A través de su cuenta en X, Beltrán lanzó un mensaje contundente a Petro: “Presidente, sea responsable con Colombia. No es posible que mientras en los territorios estamos tratando de ayudar en esta crisis que ocasionó el Gobierno Nacional, usted envíe estos mensajes que no ayudan a apaciguar los ánimos sino todo lo contrario. Los bloqueos no se levantarán así”.

El alcalde también destacó que, desde el inicio del paro, su administración logró establecer un corredor humanitario en Bucaramanga mediante el diálogo con los transportadores, asegurando así que el personal médico y los organismos de socorro puedan transitar sin impedimentos.

“Desde primer día del paro camionero concertamos con los transportadores el Corredor Humanitario que se ha mantenido, salvando la vida de muchos pacientes que han logrado llegar a centros asistenciales de Bucaramanga. Con diálogo y cordura se pueden lograr los acuerdos”, afirmó Beltrán.

Mientras tanto, el presidente Petro defendió su posición en redes sociales, instando a la clase obrera a movilizarse en defensa del país, argumentando que es esencial proteger los intereses de los pequeños camioneros y avanzar en la sindicalización de los trabajadores del transporte.

Según Petro, “La clase obrera hoy debe salir a defender el país. No es pueblo contra pueblo. Eso es lo que quieren. Es ayudando a resolver una agenda de los pequeños camioneros que permita que el país no sufra el déficit que nos llevaría a mantener las desigualdades sociales y que al mismo tiempo el mercado de la carga tenga más presencia del pequeño camionero. Es logrando extender al máximo los sindicatos de chóferes de las grandes empresas camioneras y de transporte público del país, empezando por TransMilenio. Aprovechemos el tiempo del paro para realizar las grandes asambleas de sindicalización. El gobierno apoyará por completo la legalización sindical de los trabajadores del transporte”.

Consecuencias del paro

El paro de transportadores en Colombia tiene profundas implicaciones tanto a nivel económico como social, afectando gravemente a diferentes sectores del país. Uno de los impactos más inmediatos es el desabastecimiento de productos esenciales en las principales ciudades, ya que los bloqueos en carreteras impiden el transporte de alimentos, medicamentos y combustibles. Esto, a su vez, genera un alza en los precios de estos productos, afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables, que dependen de un suministro constante y asequible.

La industria y el comercio también se ven gravemente perjudicados. Las empresas que dependen del transporte de mercancías experimentan retrasos en la entrega de sus productos, lo que impacta sus cadenas de producción y distribución. En particular, sectores como el agropecuario y el manufacturero, que dependen del transporte para mover insumos y productos terminados, sufren pérdidas significativas. Además, el turismo se ve afectado, ya que los viajeros evitan movilizarse por temor a quedar atrapados en bloqueos o enfrentar situaciones de inseguridad en las vías.

En términos sociales, el paro también genera tensiones entre los transportadores y el gobierno. Los camioneros protestan por el aumento en los precios del combustible, los peajes y las condiciones laborales que consideran injustas, lo que genera un clima de incertidumbre y malestar en varias regiones del país. A su vez, las movilizaciones pueden derivar en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, lo que agrava la situación de orden público.

Finalmente, las implicaciones políticas no son menores. El Gobierno enfrenta una creciente presión para resolver el conflicto a través de negociaciones, buscando un balance entre las demandas del gremio transportador y las necesidades del resto de la población afectada por el paro.