Richard Ríos generó sorpresa en un ascensor: la reacción de una mujer se hizo viral en Brasil

El mediocampista colombiano causó furor en TikTok por su inesperada aparición. Desde su reincorporación, ha sido clave en victorias recientes de su equipo - crédito mafehmarinho8 / TikTok

En Brasil, un video viral muestra al futbolista colombiano Richard Ríos causando asombro en un ascensor. El clip, compartido en TikTok por la usuaria María Fernanda Marinho, destacó la sorpresa de la madre de la joven al encontrarse con la estrella del Palmeiras en un hotel de Curitiba.

Ríos ha dejado una huella significativa desde su reincorporación al Palmeiras. El mediocampista fue clave en la reciente victoria de su equipo 0-2 contra el Athletico Paranaense, en un partido correspondiente a la fecha 25 de la Serie A de Brasil. El deportista antioqueño brindó la asistencia para el segundo gol de Estêvão, rememorando una actuación similar en el contundente triunfo 5-0 sobre Cuiabá.

El video, que ya cuenta con más de un millón de vistas y miles de comentarios en la plataforma china, capta el momento en que Ríos aparece inesperadamente en el ascensor. La madre de Marinho no pudo contener su asombro al ver al afamado jugador. “Qué risa la cara de mi mamá. No pedí foto, yo soy hincha de São Paulo”, escribió la joven brasileña en la publicación que se ha vuelto tendencia en redes sociales.

El video de TikTok muestra la reacción de la madre tras ver al jugador del Palmeiras en el ascensor - crédito richardrios.m / Instagram, mafehmarinho8 / TikTok

Como era de esperarse, la reacción de la mujer provocó risas entre los internautas, quienes dejaron comentarios como: “¡Casi se infarta tu mamá!”, “El pánico me hubiera hecho desmayar”; “Qué envidia poder tenerlo tan cerca”; “¿Cómo que no le pidió foto por ser del São Paulo? 🙃💔”; “Dios bendíceme de esa manera”; “Qué suerte”; “Hasta subiendo al ascensor se ve lindo”; “Jajajaja soy la señora 👀”; “Ahí es donde me deberían dar mis ataques de pánico a sitios cerrado. Me hago la desmayada y que me de respiración boca a boca”, son algunos de los mensajes más populares.

La popularidad de Ríos en Brasil sigue en aumento. Con 72 minutos disputados en el reciente partido, su destacada actuación ha consolidado su posición como titular indiscutible en el Palmeiras. La jugada con Estêvão, que culminó en gol, fue un reflejo de su habilidad y visión en el campo, lo que le ha valido el reconocimiento de los aficionados y entrenadores. Ahora, el futbolista colombiano se prepara para integrarse a la Selección Colombia. Ríos será parte del equipo que enfrentará a Perú y Argentina en los próximos compromisos de las eliminatorias para el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Burlas a Richard Ríos por su nuevo look

El primer encuentro tendrá lugar el viernes 6 de septiembre a las 8:30 p. m. en el estadio Nacional de Perú, ubicado en Lima. Días después, el martes 10 de septiembre a las 3:30 p. m, la Tricolor recibirá a la selección argentina en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Estos partidos corresponden a la fecha 7 de la competencia.

El mediocampista del Palmeiras compartió una imagen con su nuevo estilo, desatando múltiples reacciones, incluyendo un comentario jocoso de Johan Mojica - crédito richardrios.m / Instagram

Previo a estos compromisos, el mediocampista colombiano del Palmeiras, llamó la atención en sus redes sociales al compartir una imagen de su nuevo look. Ríos causó revuelo entre sus seguidores al mostrar su cambio de imagen vestido con la camiseta de su equipo. La publicación desató una serie de reacciones y comentarios variados, acumulando una alta cantidad de “me gustas”.

Uno de los comentarios más destacados en la publicación de Ríos provino de su compañero de selección, el lateral izquierdo Johan Mojica, que actualmente juega para el RCD Mallorca. Mojica escribió en tono jocoso: “Háblame de ese Corte?”. Este comentario, a su vez, generó otras respuestas de apoyo al defensor, así como opiniones de que el nuevo look le queda bien a Ríos.

La constante presencia de Ríos en el Palmeiras y su influencia en los partidos cruciales reflejan su evolución y consolidación en el fútbol brasileño. Su trayectoria, desde ser una revelación en la Copa América 2024 hasta convertirse en una figura destacada en su club, muestra su dedicación y talento. El encuentro fortuito en el ascensor no solo resalta la popularidad del jugador, sino también su cercanía con los fanáticos, incluso aquellos que no son seguidores de su equipo. Los comentarios en redes sociales evidencian el impacto de su presencia entre los aficionados brasileños.