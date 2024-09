Piloto colombiano reveló si vale la pena o no estudiar aviación: cuánto ganan realmente

Quienes sueñan con volar, pueden ganarse la vida haciéndolo - crédito Mike Stone / Reuters

Desde la misma creación, el hombre sueña con volar; sin embargo, hay quienes van más allá y sueñan con ganarse la vida haciéndolo. Es el caso de los pilotos, cuyo salario es una de las preguntas más frecuentes sobre este oficio.

De ahí que el creador de contenido especializado en aviación, conocido en redes como Capitaleta informara cuánto ganan, dependiendo de su rango y experiencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Un primer oficial o copiloto está ganando alrededor de entre siete millones a 14 millones de pesos colombianos, que son 1.500 a 3.000 dólares. Influye la experiencia, el tipo de avión que maneje (porque entre más grande, más gana) y si son vuelos nacionales o internacionales”.

El pago mensual puede alcanzar los siete ceros - crédito @capitaleta / TikTok

Sus dinámicas de trabajo funcionan distinto al de otros empleados, pero además de los beneficios obvios de pilotear un avión, su salario está muy por encima al de otras profesiones, sobre todo para el caso de los pilotos.

“Pasa lo mismo con el comandante, quien gana entre 16 a 30 millones de pesos o 4.000 a 7.000 dólares (...) los valores para Latinoamérica son muy similares, pero ya si hablamos de Estados Unidos, Europa o Medio Oriente, los valores ascienden mucho más. Hay personas que dicen que ganan mucho, pero tener la vida de tantas personas en las manos es una responsabilidad muy grande, que el sueldo debe justificar”.

Sin embargo, formarse como piloto no es económico. En tierra deben tomar un curso de, aproximadamente veinte millones de pesos; cuarenta horas de práctica en simulador, por diez millones, y ya en aire 202 horas de vuelo, cada una por 750.000 pesos en promedio; es decir, 151′500.000 pesos en total.

El increíble talento de un piloto colombiano para reconocer la ruta de aviones a lo lejos: “La experiencia no se improvisa”

Un piloto colombiano capturó la atención en redes sociales al tener la habilidad de identificar el modelo y destino de aviones que cruzaban el cielo de Bogotá. El evento tuvo lugar durante el fin de semana del 20 al 21 de enero, cuando el piloto asombró a un grupo de amigos al adivinar con exactitud los detalles de dos aviones, según informó un contenido audiovisual que se hizo viral.

La creadora del contenido explicó que el piloto “dice saber para donde van todos los aviones que pasan por encima de la ciudad de Bogotá”. Como evidencia, usaron una aplicación móvil que muestra en tiempo real todos los vuelos. Su primera hazaña fue identificar un Airbus A350 de la compañía Iberia que realizaba la ruta Bogotá - Madrid a principios de enero de 2024.

Con una app lograron corroborar su predicción - crédito @julianasedanv / TikTok

La precisión del piloto no se quedó ahí. Minutos después, detalló que otro avión que pasaba era un Boeing 767: “Es un carguero que debe ir para Miami”. Al revisar el mapa, confirmaron que, efectivamente, era un avión con las mismas características. Pese a esto, el hombre advirtió que decir que conoce todas las rutas a la perfección sería una exageración.

El video del evento ha alcanzado una gran popularidad, superando el millón de visualizaciones y casi 100.000 interacciones. Esta muestra de conocimiento aeronáutico en un ambiente casual ha sustituido métodos más tradicionales de impresionar a los amigos en reuniones sociales.

Su talento podría ser compartido por pocas personas en Colombia - crédito @julianasedanv

“Yo me lo sé, pero con el Sitp y TransMilenio”, “Me imagino al man aprendiéndose todos los vuelos horas antes”, “Ideas para tu primera cita y quedar como alguien interesante”, “Yo me los sé, pero viendo las flotas”, “Puede trabajar de calibrador en un semáforo y cuando pase alguno le dice: el 767 para Miami pasó hace 10 min. Y así se gana la liga”, “Caiga que el parche no está tan maluco: el parche”, “¿Así ligan los pilotos?”, “Coronó o no?”, se lee en algunas de las reacciones a su video.