Participante del ‘Desafío XX’ estuvo al borde la muerte y pasó por experiencia sobrenatural: “Sentí frío el cuerpo”

Be, participante del 'Desafío XX' recordó difícil momento que tuvo a punto de morir - crédito @desafiocaracol/Instagram

Belmer Ospina, conocido como Be en el Desafío XX, compartió con sus compañeros de competencia la dura prueba que le puso la vida y en la que se vio al borde la muerte; incluso, narró la experiencia sobrenatural.

“Vi que una bola blanca venía hacía mí y cuando su destello se apagó, quedé inconsciente”, contó Ospina.

Según el coequipero de Natalia, con quien integra el equipo Tino en el reality de supervivencia alcanzó a dejar todo organizado antes de internarse en la clínica, pues pensó que no regresaría a su casa. “Pedí que mi familia no fuera a verme para que no sufriera”.

