Paro camionero: motociclistas y conductores privados se unirán, mientras los taxistas descartan su presencia

El gremio de motociclistas se movilizará el 4 de septiembre - crédito Colprensa

El paro de transportadores, que se ha manifestado en contra del alza en el precio del Acpm ha generado conmoción en el país, principalmente por los bloqueos que han llevado a cabo en diferentes vías del país.

Esto ha llevado a que diferentes gremios se pronuncien en contra o a favor del paro, siendo el de los motociclistas uno de ellos, que anunció en la tarde del 3 de septiembre que en las próximas horas se unirán a los transportadores.

La noticia fue confirmada por el aglomerado de Moto Cultura, comenzará sobre las 8:00 a. m. del 4 de septiembre y tendrá como punto de concentración principal la Biblioteca Virgilio Barco, bajo el lema: “No más injusticia, porque todos merecemos trabajar”.

Miguel Forero, vocero de la movilización, indicó que es crucial unirse a los transportadores porque las afectaciones por el alza en el Acpm las sufrirán los colombianos en general.

“Es sumamente importante que nos hagamos notar. Por mi parte apoyo el paro de camioneros. La gente no ha caído en cuenta que este paro también nos favorece a nosotros, porque al que le van a subir la canasta familiar es a usted”.

Sin embargo, también indicó que otro motivo por el que se movilizaran es por la constante inmovilización de carros y motos que trabajan mediante el uso de las aplicaciones.

“Tenemos un tema del famoso D12, que se va a volver la caja menor (...), las autoridades se van a ir en contra de los conductores del país. Gente que trabaja para llevar el pan a su casa y se pegaron de ahí para tratarlos como delincuentes y negarles el derecho al trabajo. Todo el mundo tiene derecho al trabajo”.

Motociclistas se unirán a los transportadores en la capital - crédito SOS Motos Colombia

Taxistas descartan presencia en las calles

Debido a que en redes sociales se generó el rumor de que el gremio de taxistas podría movilizarse en contra del Gobierno nacional, en diálogo con Infobae Colombia, Hugo Ospina, líder gremial en Bogotá, descartó la idea..

“Nosotros como organización seguimos en las mesas de diálogo con el señor alcalde y su Secretaría de Movilidad, cuando nosotros íbamos a hacer el paro de taxistas, me dijeron “Don Hugo, usted está peleando por combustible, nosotros somos diésel”, hoy les contestamos lo mismo. Apoyar un paro sería romper un diálogo con el alcalde y el gobierno”.

Ospina indicó que al interior del gremio en Bogotá algunas personas plantearon apoyar a los transportadores, pero hasta el momento esto está descartado.

“Nosotros estamos en una mesa de diálogo, no me parece pertinente ni decente que estando en mesas nos vayamos a paro, cuando no tenemos velas en ese entierro. Aquí no soy el único líder, pero somos referentes y no estamos apoyando esta actividad, el Gobierno nacional debería replantear el alza y plantearle al presidente que sea gradual, como fue con la gasolina”

El líder gremial destacó que el factor principal por el que no se deben unir al paro es por la intervención de los motociclistas que están a favor del uso de aplicaciones, lo que va en contra vía de sus posturas.

El líder gremial descartó la unión de los taxistas en el paro de transportadores - crédito Cortesía Hugo Ospina

Por último, Hugo Ospina indicó que los gremios de taxistas deben mantenerse alejados del paro porque el Gobierno nacional les ha cumplido en varios factores.

“No se habla de que el gremio de taxistas fue beneficiado con la primera decisión del Gobierno nacional, hoy más de 350.000 taxistas pagamos el SOAT a la mitad, yo sí quiero decirle al presidente que estoy agradecido, que falta, en eso estamos”, puntualizó Hugo Ospina.