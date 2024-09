La novia del chef Jorge Rausch mostró cómo quedó su rostro tras un mal retoque estético: “Lo hice con una persona con le que conocía su trabajo”

Nathalie Monsalve mostró desde sus redes sociales que tuvo un mal retoque estético con ácido hialurónico - crédito @nathaliemonsalve / Instagram

Nathalie Monsalve, la novia del chef Jorge Rausch, compartió en un breve video en sus redes sociales que tuvo que someterse a una corrección facial tras sufrir complicaciones por un mal retoque estético que se realizó hace tres años en Miami, Estados Unidos.

La joven creadora de contenido confesó que tuvo problemas con unos rellenos de ácido hialurónico que se puso en el rostro. “Hace como tres años me puse ácido hialurónico en Miami con una persona que realmente no conocía su trabajo, y aquí en las comisuras de la boca tengo una migración y parece que tuviera bigote”, dijo.

Nathalie explicó en el corto video que su hermano es experto en estética facial, por lo que recurrió a él para poder corregir el error en la parte superior de su labio. “Hoy vine al consultorio de mi hermano, porque él me va a diluir esas zonas que se ven extrañas, vamos a tratar de no comprometer el labio como tal, sino solo la zona que está migrada”, la novia del famoso chef muestra en el video que la comisura derecha de su rostro tiene una forma extraña como si fuera una hinchazón en el borde del labio superior.

La joven creadora de contenido añadió que la malformación en su rostro se nota más cuando habla o cuando gesticula de más, por lo que asegura que hace un tiempo quería hacer la corrección. En el video se ve todo el procedimiento que su hermano hace en su rostro en donde se ve que le inyecta un nuevo líquido con el que pretende disolver el ácido hialurónico.

“Esto duele horrible, no se lo voy a negar, además quiero decirles que este proceso se ve hora por hora porque ahora me siento muy inflamada porque me acaban de puyar demasiadas veces”, dijo Nathalie explicando que el líquido haría efecto cada media hora. “Acaba de pasar como media hora y siento que ya se ve un montón la diferencia, y tengo que decirles que bajó mucho la migración que tenía”.

La pareja del jurado de MasterChef también compartió que se siente mucho mejor después de haberse retirado los rellenos de ácido hialurónico, incluso enseñó el proceso después de dos semanas de haberse sometido a la corrección y en el video es notable que la hinchazón en su labio superior desapareció.

“Esta soy yo, ya dos semanas después, miren que todavía tengo un poco de migración, pero siento que mi labio superior está un poco más pegado a mi cara. No quise ponerme más disolvente porque me voy de viaje y tenía miedo de que se me vieran los labios raros, como les digo, me falta un poco, pero cambió demasiado”, añadió.

Los riesgos de algunos rellenos faciales

Según el portal experto en salud Mayo Clinic, asegura que los rellenos faciales son sustancias que se inyectan en el rostro con el propósito de disminuir las líneas de expresión. La duración del efecto depende de factores como el tipo de arruga y el relleno utilizado, entre otros factores.

Existen 5 rellenos diferentes de rellenos según lo explica Mayo Clinic, siendo el relleno con ácido hialurónico uno de los más consultados y pedidos por las personas para eliminar sus arrugas. Según el portal, este ácido es el relleno más común usado para las arrugas. En general, los resultados duran entre seis y doce meses.

Otro de los rellenos más comunes en las personas es la hidroxiapatita cálcica, que se utiliza para tratar arrugas y pliegues cutáneos más profundos, contornear la línea de la mandíbula y restaurar el volumen de las mejillas, que según Mayo Clinic tiene una duración de un año.

Aunque muchas veces se considera un procedimiento estético no ambulatorio, los rellenos pueden generar algunas afecciones en las personas como:

Reacción alérgica en el sitio de la inyección o en el cuerpo

Hinchazón e inflamación

Cambios en el color de la piel (hiperpigmentación posinflamatoria) en la piel morena o negra

Dolor leve

Sangrado o hematomas en el sitio de la inyección

Infección

Cicatrices

Irregularidades en la superficie, el contorno y la firmeza de la piel

En raras ocasiones, daño en los vasos sanguíneos

