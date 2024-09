⁠Marcela Reyes contó que su hijo tuvo un accidente: “Tiene tres heridas grandísimas”

La DJ de guaracha publicó unas fotografías junto a su hijo, que sufrió un accidente en el colegio - crédito @marcelareyes/Instagram

La DJ de guaracha y empresaria Marcela Reyes alarmó a sus seguidores al revelar que su hijo Valentino sufrió un accidente en el colegio, que le causó tres heridas graves en su cuerpo.

Desde la sala de un hospital, la creadora de contenido paisa contó las circunstancias del percance y los procedimientos médicos a los que debía someterse su hijo.

Durante la tarde del lunes 2 de septiembre, Valentino jugaba a ‘las escondidas’, cuando al apoyarse en un vidrio, este se rompió, causándole cortaduras en uno de sus brazos.

El pequeño de seis años sufrió graves heridas en un brazo, lo que llevó a una intervención quirúrgica - crédito @marcelareyes/Instagram

“Bueno, bebés, les voy a contar: imagínense que hoy tenía muchos planes, pero como los planes no son como unos los quiere, sino los que Dios tiene para uno, todo cambió. Valentino fue al colegio y se puso a jugar escondite y cuando fue a hacer ‘tapó’, se apoyó en un vidrio y se reventó, y le cortó el bracito, tiene tres heridas grandísimas y profundas”, relató la empresaria en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula tres millones de seguidores.

A pesar de lo alarmante del accidente, la DJ se mostró agradecida de que lo ocurrido no fuera más grave, afirmando que “en medio de lo malo, hay que agradecer que mi hijo está vivo, que no fue en su carita o en un órgano, algo más grave”.

Asimismo, explicó que había consultado a un cirujano plástico para que este suturara las heridas de su pequeño.

La DJ compartió los detalles del accidente de su pequeño y su proceso de recuperación - crédito @marcelareyes/Instagram

“Son cosas que tienen solución por más dolorosas que sean. Entonces tienen que suturarlo, estamos aquí en urgencias, un cirujano plástico lo va a suturar, porque son grandes las heridas, las cortadas y definitivamente la vida es muy frágil cuando uno es papá, Dios mío bendito”, añadió la paisa.

La creadora de contenido, en diálogo con sus seguidores, destacó lo nerviosa que se sentía al estar en una clínica debido a la salud de su hijo: “A mí las clínicas me ponen muy nerviosa y más cuando es por algo que le pasó a mi hijo”, escribió en un video en el que se le ve preocupada con lágrimas en los ojos.

La empresaria paisa se mostró preocupada en Instagram - crédito @marcelareyes/Instagram

Además, la DJ ante la situación destacó la importancia de que su hijo tenga sus propias experiencias y aprendizajes. Sin embargo, expresó que preferiría tomar el dolor de Valentino: “Hoy tenía mil cosas por hacer, pero nuestros planes no son los mismos de papá Dios. Quisiera que todo me pasara a mí y no a él, pero es inevitable que él tenga sus propias vivencias y aprendizajes”, escribió la empresaria.

La paisa reveló que su hijo iba tener que ser intervenido por la gravedad de sus heridas: “Bebés, está es la cara de una mamá agotada, a uno en la cara se le nota. Les cuento que nos dieron de alta un par de horitas, pero en la noche Valentino tiene que entrar a cirugía, entonces vinimos acá la casa, está guardando ayuno, ya se imaginaran un niño de 6 años en ayuno, está desesperado, está llorando, tiene hambre”, dijo en un video y agregó: “Una mamá 4x4 siempre al volante y sin excusas (...) Aquí está tu mamá para acompañarte en tus desafíos”.

La heridas profundas en el brazo llevaron al hijo de la DJ a una cirugía de emergencia - crédito @marcelareyes/Instagram

A través de sus historias de Instagram, Marcela Reyes quiso tranquilizar a sus seguidores de que Valentino, tras recibir atención médica inmediata, se encuentra en buen estado de salud después de su intervención quirúrgica: “Son tan frágiles que un simple juego como el escondite puede terminar en esto y aún así la sociedad les exige que se comporten como nosotros los adultos, sin entender que su cerebro está en desarrollo y que su inocencia está latente”, escribió con una imagen de su hijo de 6 años cuando salió de su cirugía.

Los comentarios de los fanáticos de la paisa no se hicieron esperar: “Que sane pronto tu bebé, esto es lo terrible que nos puede pasar a nosotras las madres, quisiéramos que a nuestros niños nunca les pasará nada. Pronta recuperación Dios lo sane pronto”, “Fuerza Marcela, sanidad para tu bebé”.