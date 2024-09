Annie Espejo arremetió contra Epa Colombia calificándola de ladrona y hasta Vicky Dávila y Uribe llevaron ‘del bulto’

Annie Espejo se fue encima de 'Epa Colombia' y aseguró que lava dinero - crédito @anniespejo y @epa_colombia/IG

El mundo de las redes sociales y el entretenimiento una vez más está girando en torno a una polémica en la que está envuelta Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, que ha estado en el ojo del huracán por sus declaraciones y enfrentamientos públicos.

Esta vez, la controversia llega de la mano de Annie Espejo, DJ e influenciadora trans, que ha decidido no quedarse callada ante las acusaciones lanzadas por Epa Colombia durante una transmisión en vivo en la plataforma Kick, junto a Yina Calderón.

Epa Colombia, que ha alcanzado un notable éxito empresarial con su marca de productos para el cuidado del cabello, en un intento por relatar las dificultades que enfrentó en sus inicios, mencionó a varios personajes con los que tuvo diferencias, entre ellos, Ed Tremendo, nombre que Annie Espejo utilizaba antes de su transición.

En sus declaraciones, Epa Colombia insinuó que Espejo fue interesada y que se aprovechó de su fama en el pasado, lo que desató la furia de Annie Espejo, que en su momento decidió tener un bajo perfil respecto a este conflicto, pero que en las últimas horas decidió responder con contundencia a través de sus redes sociales.

A través de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido lanzó una serie de mensajes directos y sin filtro en contra de Daneidy Barrera, en donde usó fotos de su rostro distorsionado, pero también algunos pantallazos de entrevistas y encuentros en los que la empresaria de keratinas estuvo.

Espejo dejó claro que, aunque intentó manejar la situación de manera legal y con calma, llegó el momento de exponer lo que considera la verdad detrás de su relación con Barrera Rojas para ver, si de esta forma, finalmente encuentra la paz.

“Yo no quería, evite el tema, pero no volveré a permitir que nadie dañe mi paz. Y si debe haber guerra para mi paz, pues guerra va a tener. Primero les mostré la Annie tranquila, segundo la Annie vulnerable y ahora la Annie que encontró el equilibrio”, empezó diciendo Espejo, dejando entrever que está lista para destapar los secretos que ha guardado durante años.

En sus publicaciones, Annie no escatimó en calificativos fuertes hacia Epa Colombia, a quien llamó “ladrona, lavadora de dinero y vieja guisa”. Además, la acusó de haberse aprovechado de sus inseguridades para caerle encima y hacerle daño.

“Me cansé de ser buena con la gente mala. Contaré toda la historia y cerraré el tema de esta señora para siempre. [...] No guardaré jamás lealtad a ningún ser humano. Esta lavadora de plata merece mucha más fama, ya no más compasión con la gente mala. No volveré a tener más pesar. No guardaré más secretos”, escribió Espejo, dejando claro que ha llegado a un punto de no retorno en este conflicto.

Además, extendió sus críticas a otros actores en la esfera pública, incluyendo un medio de comunicación y un político. Acusó a la periodista Vicky Dávila de enaltecer a una “ladrona” y aseguró que por esto se había ganado el odio de Colombia, como también se refirió a la reunión del expresidente Álvaro Uribe con Barrera Rojas, en la que le habría dado dinero para “lanzar su campaña política”.

También mencionó algunas declaraciones que habría dicho Epa Colombia sobre Yina Calderón, criticándola, teniendo en cuenta que fue en su transmisión en vivo que salió a hablar mal de Annie Espejo, por lo que aseguró que iba a dar más información de este tipo y tildó de “guisa” a Daneidy.

“Está con Yina y lo primero que me dijo de Yina fue: ‘Esa vieja tiene mal aliento’. Les gusta el chisme, les daré chisme. Vieja guisa”, expresó la influenciadora.

Finalmente, aseguró que tiene pruebas sobre los efectos secundarios que tendrían las keratinas de Epa Colombia, por lo que próximamente las va a revelar.

Por el momento, Epa Colombia no ha respondido públicamente a las acusaciones de Annie Espejo. Cabe destacar que, Barrera Rojas se sometió recientemente a algunos procedimientos estéticos en su rostro, lo que podría explicar su silencio temporal en redes sociales.