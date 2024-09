Yeison Jiménez dio nuevos detalles de cómo avanza el estado de salud de su hijo menor

El cantante dio detalles del estado de salud de su hijo mejor - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El cantante de música popular Yeison Jiménez preocupó a sus seguidores desde hace algunas semanas después de informar que su hijo recién nacido se encontraba hospitalizado y con un estado de salud un poco delicado. Sin embargo, el cantante volvió a las redes sociales a dar un parte de tranquilidad y asegurar que su bebé ya se encuentra mucho mejor.

Desde hace unas semanas, él junto a su actual pareja se habían mostrado preocupados por la salud del menor y aunque no se dieron detalles específicos del diagnóstico de la afección en los pulmones, el artista siempre le pidió a sus seguidores que lo apoyaran espiritualmente para que su hijo pudiera mejorar.

Al parecer, la fe del artista, que siempre se mantuvo intacta, rindió frutos y por medio de una foto en la que se le ve a Yeison darle un tetero a su bebé, compartió con sus fanáticos que su hijo se pudo mejorar y salir de la dura hospitalización.

El intérprete de Aventurero escribió: “Para todos los que me preguntan, gracias a Dios ya el bebé está en la casita recuperándose”; además, en una foto publicada en sus historias de Instagram, se ve al artista feliz cargando a su bebé, lo que generó tranquilidad entre sus seguidores más fieles.

La buena noticia del cantante desató una ola de comentarios en sus redes sociales en donde sus fanáticos se alegraron por el cantante y le enviaron sentidos mensajes en los que felicitaron al cantante y además le desearon que su hijo no tuviera que volver a pasar por una situación como esta.

El hijo del cantante estuvo en una UCI

A mediados de agosto, Yeison acudió a sus redes para desahogarse sobre el duro estado de salud de su hijo recién nacido, Santiago. Aunque no dio detalles de la situación por la que fue hospitalizado, el mensaje logró conmover a sus seguidores: “Estoy un poco aburrido muchachos, Santiaguito lleva cuatro días en UCI, en cuidados intermedios. No he subido nada, pero sí es un tema que me está dando muy duro. Tiene una bronquiolitis, está estable en Bogotá”, dijo el cantante en el video que compartió en agosto.

El intérprete de música popular reveló en aquel momento que se sentía impotente por no poder mejorar las afecciones de su bebé, pero casi 20 días después pudo dar la buena noticia de la recuperación de su bebé.

Que tan grave es la bronquiolitis en un recién nacido

Según el portal experto en salud Mayo Clinic, la bronquiolitis se deriva de una infección pulmonar común en niños pequeños y bebés. Causa hinchazón, irritación y acumulación de moco en las pequeñas vías respiratorias de los pulmones, lo que les impide respirar con normalidad.

Las afecciones en los bronquios en los recién nacidos pueden iniciar con los síntomas de un resfriado común, pero después empeoran generando tos y malestar al respirar, por lo que se considera más peligroso en recién nacidos, según lo explica Mayo Clinic, además de ser una infección que perdura por aproximadamente 2 semanas.

El portal experto aconseja a los papás que consulten rápidamente a su médico si sus bebés tienen menos de 12 semanas de vida, ya que en esta etapa es peligroso no tratar una bronquiolitis a tiempo.

Estos son algunos síntomas que Mayo Clinic asegura pueden prevenir para que los padres de los recién nacidos detenten si sus hijos están sufriendo de una infección respiratoria:

Un color grisáceo en uñas, labios o piel, puede indicar los bajos niveles de oxígeno en el cuerpo del bebé.

Sobre esfuerzos por respirar.

Si el recién nacido se ahoga mientras está comiendo o bebiendo algo.

Cuando las costillas del bebé parecen succionar hacia adentro cuando el bebé inhala.

Emisión de ruidos como gruñidos extraños con cada respiración.

Cuando parece que el bebé está débil o cansado todo el tiempo.

Mayo Clinic aconseja a los padres contactar a los médicos de inmediato su sus bebés presentan algunos de estos síntomas.