Reconocido habitante de calle que vivía en alcantarilla fue encontrado en grave estado de salud

En redes sociales se hizo viral un video en el que se puede apreciar a un habitante de calle conocido como don Lucas –que habita el sector del centro de Bogotá y se hizo célebre por adaptar una alcantarilla como vivienda– mientras es rescatado por bomberos y enfermeros de su hogar en un visible mal estado de salud.

“Levantamos la tapa y lo encontramos en una situación crítica de salud y lo teníamos que ayudar”, comenzó a explicar el creador de contenido.

En el metraje, se aprecia como un hombre busca a don Lucas con la finalidad de realizar una entrevista, pero no lograron encontrar al hombre de 65 años; incluso, al preguntar, varios trabajadores del sector aseguraron no haber visto al hombre en varios días: “Nosotros buscando una entrevista llevábamos dos días buscándolo, empezamos a preguntar por el sector y la gente empezó a decirme que hace varios días no lo veían y no sé por qué sentí la corazonada, sentí algo que me decía que tenía que levantar esa tapa”.

El problema fue que cuando levantaron la tapa encontraron a don Lucas bastante afectado, incluso sin ropa, “ya sin poderse mover, muy deshidratado y lo que hicimos fue empezar a buscar ayuda”.

Luego de varios minutos y con la ayuda de funcionarios de Integridad Social de Bogotá, enfermeros y bomberos, lograron sacar al hombre de la alcantarilla para transportarlo a hasta el Hospital San Blas.

“El bombero saca a don Lucas para que pueda ser llevado rápidamente a un hospital y recibiera la atención médica que necesitaba en este momento. Don Lucas fue llevado al hospital San Blas, por favor, ayudémoslo y no lo dejemos solo en este momento”, concluyó el creador de contenido.

Quién es don Lucas

La historia de don Lucas ganó relevancia en redes sociales gracias a la entrevista que grabó el youtuber Thomas Pérez, conocido en Internet como Sin rol específico, que logró entrevistar al hombre al interior de su hogar. En ese momento, don Lucas explicó que nadie lo había sacado de la alcantarilla porque no es propiedad del Estado, sino de la empresa de teléfonos, por lo que ellos eran los únicos que podían pedirle que no viviera más en el sitio.

“Esto es de la empresa de teléfonos esto no es del Estado, esto no es del Gobierno, porque tuve dos falsos positivos, uno por invasión público que porque esto era propiedad del Estado y no pudieron. Los únicos personajes que tienen derecho o pueden hacerlo es la empresa de teléfonos, pero yo soy querido para la empresa de teléfonos, respondo por todos los cables, la fibra, las tapas”.

Don Lucas también explicó cómo terminó viviendo ahí, pues confesó que había visto el sitio un día que hubo mucha lluvia, por lo que se percató que el agua entraba, pero no se inundaba “y esto estaba lleno de barro y limpié y encontré un cuarto”.

En cuanto a la organización del sitio, el hombre agregó que: “Primero sí dormí en el piso, después adapté lo que es el camarote y el entablado y mis tapetes y mis cobijas, cero bacterias, es pura no es con excremento ni nada. Afuera lo pica un zancudo y un animal y le produce virus y bacterias al cuerpo, acá no, otra cosa, cero ratas, le pongo electricidad a la pared, entonces las ratas no alcanzan esa densidad de electricidad”.

Pero, para don Lucas no todo era malo, dado que conservaba su sentido del humor y aseguró que él ya no sufría la enfermedad de debola: “El mejor recuerdo, que tengo salud, y que me quité la enfermedad del debola, ¿sabe cuál es la enfermedad del debola?, debo la luz, debo el agua, debo el arriendo, entonces yo ya me quité esa enfermedad”.