Agmeth Escaf, de frente contra el Pacto Histórico: “Es un bus varado en el desierto, y todo el mundo huele feo”

Afgmeth Escaf es miembro del Pacto Histórico - crédito @agmethescaf/X

Aghmeth Escaf continúa posicionándose como uno de los congresistas más polémicos de la actualidad. Además de sus múltiples enfrentamientos con diferentes miembros del Pacto Histórico, colectividad de la que hace parte, el representante a la Cámara por el Atlántico lanzó múltiples señalamientos contra el movimiento político que dirige el presidente Gustavo Petro, así como contra algunos de sus miembros.

Así lo hizo el congresista en medio de una entrevista con El Heraldo, en la que llegó a calificar la colectividad como un “bus varado”.

Y es que Escaf fue consultado sobre los múltiples enfrentamientos que ha sostenido con algunos de los integrantes del Pacto Histórico, situación por la que algunos han llegado a cuestionar su “lealtad” al presidente de la República, Gustavo Petro. Sin embargo, lejos de aceptar algún tipo de culpabilidad en medio de ello, el congresista lanzó señalamientos contra el mismo movimiento político.

“Me han dicho manguito, remanguito, manguito de chancleta, opositor, que soy del Centro Democrático. Las mentes obtusas se quedan en ese discurso. Uno de los problemas que tenemos en nuestro sector es que es muy mesiánico e irrespetuoso. Porque de tanto estar luchando por un proyecto, se volvieron caníbales”.

Agmeth Escaf lanzó críticas contra el Pacto Histórico - crédito Colprensa

Fue en ese momento que el congresista calificó al Pacto Histórico como “un bus varado en el desierto”, en el que, además, “todo el mundo huele feo”.

“Esto es un bus varado en el desierto. Y todo el mundo huele feo. Se quedó sin gasolina y todos metidos ahí. Y todos oliéndonos”, aseguró el congresista.

Eso no fue todo; en medio de la misma entrevista, Escaf lanzó críticas contra el equipo ministerial de Gustavo Petro, al que llamó “demorado”.

“Mucho tilín, tilín y nada de paleta. Creo que se demoran mucho en la cacería de brujas. Muchos tienen miedo, son audaces como el presidente lo pide, y otros están ganándose un sueldo y más nada”, explicó.

Es importante resaltar que, por sus posiciones radicales, Escaf ha sido víctima de abucheos e insultos en múltiples oportunidades.

Una de ellas se registró en medio de una jornada de manifestaciones en septiembre de 2023.

Agmeth Escaf ha sido abucheado en reiteradas ocasiones

En aquella ocasión, el congresista, que asistió a la marcha con una camiseta que hacía alusión al Pacto Histórico, transitaba por una calle de la capital atlanticense cuando recibió múltiples insultos y abucheos por parte de algunos transeúntes que permanecían en el lugar. Tal fue la gravedad de lo sucedido, que el también actor, que iba acompañado por algunos integrantes de su equipo, tuvo que abandonar la zona.

En videos que circulan en redes sociales se ve cómo Escaf abandonó la movilización que se desarrolló en la cancha del barrio Cevillar de Barranquilla sin emitir respuesta alguna a las personas que le gritaron “fuera”, además de algunos improperios.

Agmeth Escaf fue abucheado en medio de las manifestaciones en Barranquilla - crédito Redes sociales

Así mismo, en medio del partido de Colombia contra Venezuela en el inicio de las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, México y Canada 2026, el congresista protagonizó una ligera discusión con la familia de Luis Díaz en el estadio Metropolitano de la capital atlanticense.

El cruce de palabras se registró debido a que los allegados del futbolista se habrían sentado en las sillas que le correspondían al político y a sus acompañantes. Ante la situación, personas que permanecían cerca comenzaron a lanzar improperios contra Escaf, al que le gritaron “fuera, fuera, fuera...” en múltiples oportunidades.

El congresista al parecer, reclamó las sillas a la familia de Luis Díaz que estaba sentada en las graderías viendo el partido - crédito Redes sociales

La situación habría llegado a un punto tal que el congresista se habría tenido que retirar de la zona pocos minutos después.

“Lo que me ocurrió hoy en el Metropolitano jamás imaginé que podía pasarme en mi tierra prometida, Barranquilla. Me duele, no lo niego, porque es la ciudad que llevo en el alma y que más amo, y porque en el ataque estuvieron presentes mis hijos. Y eso solo me indica que hemos llegado a unos niveles de intolerancia y de violencia política que nos hacen daño y nos desunen en momentos en que deberíamos estar más unidos (como en un partido de la Selección)”, indicó Agmeth Escaf tras los abucheos en el estadio Metropolitano de Barranquilla.