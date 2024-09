Yeison Jiménez reveló el ‘chasco’ que pasó con Ana Lucía Domínguez cuando trabajó en televisión: “Me echaron”

Yeison Jiménez confesó el 'chasco' que pasó con Ana Lucía Domínguez cuando intentó trabajar en televisión - crédito @analuciado/Instagram y @yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez no para de sorprender a su fanaticada con los detalles inéditos que viene revelando en el Camino al Éxito, su nuevo podcast en el que está teniendo como invitados a otras celebridades del espectáculo nacional para conversar sobre su historia de vida, sin embargo, en medio de las charlas, el artista popular está dejando saber de la cuenta.

En esta oportunidad, durante el segundo episodio de su espacio digital en el que estuvo Gregorio Pernía como entrevistado, el cantante caldense reveló que en el pasado intentó actor al igual que su invitado e incluso compartió ‘el oso’ que pasó junto a la actriz Ana Lucía Domínguez.

Diez años han pasado desde que Yeison Jiménez hizo sus pinitos en la actuación, profesión que le dejó una anécdota junto a una de las figuras más talentosas de la televisión colombiana. Según relató el artista de música popular, en 2013 se presentó a un casting que pasó, su personaje era un figurante que aparecería en tres escenas y, aunque se trataba de un personaje compartía parlamento al lado de Ana Lucía Domínguez algo que lo dejó sorprendido.

Yeison Jiménez reveló que trabajó en televisión, peor lo echaron pro imprudencia con Ana Lucía Domínguez - crédito @caminoalexito_yj/Instagram

“Se trataba de un personaje encargado de mover un trasteo en tres ‘turnitos’, para ese entonces me iban a pagar 60 mil pesos por ese rodaje, yo lo hacía con gusto y con ganas de aprender pues sentía que tenía presencia que podía hacerlo”, comenzó relatando el intérprete de canciones como Mi Venganza, Guaro y Ni tengo ni necesito, que además desveló la cifra que recibiría por su primer trabajo en televisión.

Al llegar al estudio de grabación, el cantante se enteró de que debía compartir escenas con Ana Lucía Domínguez y que, además, se trataría de un momento con algo de sensualidad, razón por la que el vestuario de la actriz bogotana era algo corto, hecho que animó todavía más al artista quien no aguantó la ansiedad del momento y se dejó ganar por su emoción de fanático.

“Yo la vi ahí sentada como esperando algo, agarré fuerzas y me decidí a caerle con toda para pedirle una foto, tomé valor, abrí la puerta y me le entré porque pensé que estaba en un receso para descansar o almorzar, no sé qué se me pasó por la cabeza”, relató Yeison sobre el anecdótico momento en el que interrumpió el rodaje, pues la puerta que abrió era justo las del estudio en el que la actriz estaba terminando de grabar otra de las escenas.

Yeison Jiménez estrenó faceta como entrevistador en su nuevo podcast - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Según contó Jiménez su pasó por la televisión no resultó cómo lo imaginó, pues luego de su imprudencia le pidieron que se saliera. “Me despidieron y ni siquiera me dejaron hacer mis escenas”, concluyó sobre su corta experiencia en la actuación.

Yeison Jiménez se estrenó como presentador

El cantante de música popular de 33 años de edad decidió seguir la tendencia de los famosos y se lanzó al ruedo con su propio espacio digital en el que tendrá invitados a diferentes figuras públicas al estilo de Eva Rey, Carolina Cruz y Juanpis González.

Yeison Jiménez estrenó su nuevo podcast llamado 'Camino al éxito' - crédito @caminoalexito_yj/Instagram

Camino al éxito es el nombre del podcast que ya estrenó su primera temporada y aunque apenas a estrenado dos capítulos en los que compartió con La Liendra y Gregorio Pernía, Yeison ya grabó gran parte de los episodios adelantando que tendrá en su silla a personalidades como Laura Acuña, La Segura y algunos de sus colegas.

“¡Se llegó el gran día! 🌟¡Hoy lanzamos Camino al Éxito con Yeison Jiménez a las 8 PM (hora Colombia) por nuestro canal de YouTube y nuestro perfil en Spotify!🌟 No te pierdas de todos nuestros episodios llenos de inspiración y consejos prácticos para alcanzar tus sueños. 🔥 Activa las notificaciones y acompáñanos en esta aventura hacia el éxito. ¡Te esperamos!”, anunció Jiménez en sus redes sociales en colaboración con la cuenta de su nuevo programa digital en el que espera inspirar a sus seguidores con las experiencias que revelaran sus invitados como un ejemplo de que con esfuerzo y constancia todo se puede lograr.