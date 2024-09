Representante uribista, por intermedio de su abogado, negó que exista un proceso en su contra en la Corte Suprema

El representante Óscar Villamizar se defendió ante señalamientos de la también Carolina Giraldo - crédito Colprensa

En una reciente entrevista publicada en diversos medios de comunicación, la Representante a la Cámara Carolina Giraldo Botero se refirió a una situación que involucra a uno de sus colegas: el también congresista Óscar Villamizar, del Centro Democrático, y sus presuntos vínculos con uno de los testaferros del Clan del Golfo, Hipólito Mendoza Zea, conocido como El Doctor, que fue contratista de la corporación.

“Cómo es posible que una persona de este estilo haya terminado trabajando en el Congreso y justamente en el periodo que dice la policía que estaba en este modelo de estructuración de estas presuntas empresas fachadas, es decir, entre 2011 y 2020, pues él también estuvo en el Congreso porque trabajó entre los años 2018 y 2019″, indicó Giraldo, que dio que amplió su denuncia ante Corte Suprema.

Al respecto, el abogado defensor de Villamizar, Rodrigo Javier Parada Rueda, emitió el domingo 1 de septiembre un duro comunicado en el que desmiente lo dicho por Giraldo y aclara, según él, la situación que se registra con su cliente: que ha sido objeto de fuertes acusaciones por este caso. Todo esto en medio de las fuertes críticas del congresista por su postura opositora al Gobierno de Gustavo Petro.

Óscar Villamizar, congresista del Centro Democrático, está en la mira de la justicia por presuntos nexos con estructuras ilegales - crédito Infobae Colombia

En primer lugar, el abogado indicó de forma categórica que no es cierto que exista una investigación en contra de su defendido en razón a la ‘denuncia’ formulada por la congresista Giraldo. Según Parada, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia aún no ha iniciado una investigación formal, sino que únicamente está haciendo una serie de indagaciones previas sobre el particular.

Lo anterior, “para determinar si existe mérito alguno para iniciar a investigar los hechos puestos en su conocimiento”. Por lo que insistió en la importancia en que los medios, en este caso, hagan precisión entre qué es una indagación preliminar y una investigación oficial. Que sería una de las fuentes, en su concepto, de la desinformación que se ha registrado en las informaciones sobre Villamizar.

El informe de la indagación, que también está en posesión del fiscal General Luz Adriana Camargo, precisó que Mendoza Zea podría ser asociado de Proicom S.A.S. Esta empresa se cree que es utilizada por la organización ilegal para lavar el dinero obtenido de sus actividades ilegales, como el secuestro, el narcotráfico y la extorsión en varios departamentos del norte de Colombia.

En octubre de 2021, El Doctor fue arrestado por su presunta conexión con el clan a través del lavado de activos y testaferros. Su firma habría sido utilizada por conocidos delincuentes del narcotráfico como Jhon Freddy Zapata, alias Messi, y John Henry González, Medio Labio. Y todo porque la empresa obtuvo contratos por más de $21.000 millones de alumbrados públicos y otros servicios en nueve departamentos.

Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por Risaralda que amplió denuncia ante la Corte Suprema contra el parlamentario Óscar Villamizar - crédito carolinagiraldobotero.com

Qué dijo la defensa de Óscar Villamizar sobre las denuncias de Carolina Giraldo

En relación con el testimonio de Giraldo Botero ante el alto tribunal, Parada Rueda manifestó que los pormenores de la diligencia son reservados, cuestión que la declarante ha desconocido abiertamente”. Según las declaraciones del abogado, la representante a la Cámara habría violado la normativa de reserva al exponer detalles públicamente, hecho que ha causado controversia en distintos medios.

Por tal motivo, el letrado expresó su intención de poner en conocimiento del despacho del magistrado ponente lo ocurrido, con el fin de que tome las medidas respectivas que favorezcan la presunción de inocencia de su cliente. Además, Parada Rueda advirtió sobre convocar a la prensa para filtrar contenido reservado, pues argumentó que dicho acto “debe ser objeto de una sanción ejemplar”.

Y es que, en su parecer, este tipo de acciones podrían traer consecuencias legales para la representante Giraldo Botero, que es la que ha emprendido la denuncia en contra de Villamizar. “Por expreso mandato legal, existe reserva de la actuación y, por lo tanto, la representante Giraldo Botero violó la disposición normativa que le impedía dar declaraciones en torno a lo ocurrido en la diligencia”, destacó el abogado.

Mientras que la Representante Giraldo Botero ha insistido en la existencia de una denuncia en contra de su colega y habló de los detalles con los medios, la contraparte aclaró que, a diferencia de lo que habría manifestado la congresista, no hay una investigación formal en curso contra su defendido, Villamizar que, desde el 5 de agosto, cuando se conoció esta situación, había guardado silencio.