Este es el cambio de formato en MasterChef que provoca molestia entre sus seguidores: “No vamos a seguir viendo el programa”

Las redes sociales se han inundado con comentarios negativos acerca del formato que está usando MasterChef Celebrity en los últimos episodios y con el que pretenden atraer a más televidentes; sin embargo, varios internautas aseguran que la idea solo les hará perder más rating.

La nueva estrategia se basa en publicar el capítulo solo hasta la degustación de los platos de los famosos por parte de los jurados, y segundos antes de que den un veredicto del mejor y peor plato, cortan la transmisión para dejar la curiosidad en la audiencia y así incentivarlos a conectarse para no perderse el siguiente episodio.

Aunque esta idea busca que más televidentes se unan para mejorar el rating, muchos de sus fieles seguidores se han volcado a las redes sociales para demostrar su inconformidad con el canal y los organizadores del programa. “RCN, íbamos tan bien, MasterChef te estaba dando el rating que nunca tienes y ahora les pareció maravilloso cortar el capítulo, no sé la razón por la que no dejan todo completo. Es mejor ver el reto completo para después saber quién gana”, dijo una usuaria molesta de TikTok.

“No sé cuál es la necesidad de decir al otro día quién gana, como que no tiene sentido y al final uno se pierde con lo que pasó, mejor volvamos al formato normal”, añadió la internauta. Ese video subido en TikTok desató la furia de algunos usuarios que no dudaron en decir que dejarían de ver el programa, además de quejarse por el retiro del programa los fines de semana, tal como se venía haciendo desde el inicio de esta temporada.

“Nos quitan parte del capítulo y además lo dejan de dar los fines de semana para poner Cantinflas, eso no se hace”, “cortan ese capítulo todo feo y al otro día uno no se acuerda de lo que cocinaron”, “ahora no sé si ver el capítulo completo o solo el inicio”, “la embarraron porque ahora toca esperar a que llegue el lunes para saber qué pasó el viernes”, fueron algunos de los comentarios. En otra publicación que se ha hecho viral en redes sociales, otra usuaria asegura que con el nuevo formato ha perdido el interés en saber qué pasa dentro del reality, además de confirmar que dejará de ver el programa.

“Señores de MasterChef, ¿qué les está pasando?, es que me sacan la piedra, me molesta que en los últimos tres capítulos, cuando van a decir el resultado, acaban el capítulo, es como ver algo perdido y la verdad ya no lo quiero ver más, para qué me quiero esperar hasta el otro día, me dan rabia”.

El rating de ‘MasterChef’ después del cambio de formato

Tal como lo expresan ambas usuarias de TikTok, esto ha generado un desinterés y una molestia por parte de algunos seguidores fieles del programa; pues, aunque las mujeres de los videos no hablaron de las cifras de rating, efectivamente estas sí se vieron afectadas haciendo que el programa perdiera algunos puntos de audiencia en la semana del 27 de agosto.

Según la cuenta oficial de Rating Colombia, el martes 27 de agosto, el capítulo de MasterChef tuvo uno de los mejores desempeños de los últimos meses, ubicándose como la cuarta producción más vista con 6,46 puntos en su audiencia, quedando por debajo del Desafío XX, Klass 95 y Noticias Caracol. Aunque el programa de cocina parecía ir mejorando, desde que decidieron mostrar el resultado de los retos en los siguientes capítulos, el programa ha vuelto a caer.

El miércoles 28 de agosto, el programa perdió algunos puntos de rating, obteniendo solo 5,97, dándole la oportunidad a las producciones de Caracol Televisión para que se fortalecieran más, pues Klass 95 pasó de tener 7 puntos de rating a obtener 9 puntos con la emisión del jueves 29 de agosto, mismo día que MasterChef volvió a caer a la quinta posición con 5,54 puntos de rating.

Ya son varios los fanáticos del show que le han pedido al programa y al Canal RCN volver al mismo formato que han mantenido por los casi 4 meses que lleva al aire el programa. Sin embargo, parece que esta estrategia también busca prolongar unos meses más el formato, lo que también responde a la decisión de retirarlo de los fines de semana.