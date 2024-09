Diego Cadavid tomó radical decisión sobre su vida, no será papá: “Tengo 60 razones para no tener hijos”

Diego Cadavid reveló que su pareja, Laura Archbold conoce su decisión de no ser padre - crédito @cadaviddiego/Instagram

A propósito del estreno de la segunda temporada de Manes, serie de Prime Video en la que Diego Cadavid por primera vez interpreta al padre de un adolescente rebelde, el actor paisa abrió su corazón a Infobae Colombia y confesó que tomó drástica decisión sobre su vida que involucra a su pareja, la también actriz Laura Archbold con quien lleva casi una década de relación.

Según reveló el también músico, cuenta con una lista de razones que ha ido escribiendo a lo largo del tiempo en un papel en las que explica por qué no será papá. “No está en mis planes, no es un ‘feelinig’ que tenga”, mencionó.

Diego Cadavid conversó con Infobae Colombia sobre uno de sus mayores retos actorales en su larga trayectoria, ya que con los años le ha tocado empezar a realizar personajes en los que debe hacer de papá. No obstante, la serie Manes de Prime Video le supuso un desafío mayor, pues allí interpreta a Ricardo, un hombre separado a cargo de su hijo adolescente que lo pone a prueba. “Obviamente con la edad me ha tocado hacer de papá y yo no tengo hijos, no es un sentimiento que haga parte de mi vida, pero trato de referenciarme con mis amigos a los que por cierto veo conflictuados por el tema”.

Para este papel, el actor paisa de 45 años de edad debió acudir a sus amigos para tener un referente de lo que es ser papá, en especial de un adolescente y aunque aseguró que muy en el fondo debe tener ese lado paternal por explorar no es un sentimiento que tenga desarrollado. “Trato de hablar con mis colegas y amigos que tienen hijos en esa edad y, definitivamente me convenzo más de que no es algo por lo que deseé pasar. En el caso de este personaje de Ricardo en Manes 2, su hijo lo pone a prueba y es muy divertido ver como él se baja al nivel del menor y terminan siendo rivales, como historia es muy cómico, pero a su vez, termina siendo para mí un motivo más para no ser papá”, agregó.

“Realmente desde hace un par de años borré por completo esa idea de mi cabeza, dejó hacer parte de mis posibilidades y ahora menos, tengo una lista en mi celular con 60 puntos de por qué no quiero ser papá, a mi suegro se la he leído. No me llama la atención ser papá en ningún aspecto”, afirmó el actor en charla con Infobae Colombia cuando se le preguntó si esta serie había despertado su instinto paternal, reiterando que por el contrario, lo había alejado más de esa posibilidad.

Pese a la drástica determinación que tomó sobre su futuro, el baterista de la agrupación de rock The Mills aseguró que pese a que no tendrá hijos propios, ni adoptados ni concebidos por algún otro método, su empatía con las mascotas es muy grande razón por la que sí es papá de varios perrunos. “Tengo tres y me la llevo muy bien con ellos, los amo. Toda mi vida he tenido perros”, añadió.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de <i>Manes</i>?

El actor Diego Cadavid regresó a la serie que lo confrontó como persona y como profesional, pues debió prepararse para algo que nunca ha sido y que además, decidió no ser, papá. En esta temporada, su personaje de Ricardo vuelve con un toque de humor, pero con una visión más clara de lo que un hombre de su edad.

“Verán el salpicón que fuimos creando junto al niño y el director. Todo son palazos de ciego en donde cada uno apuesta cosas. Creamos esa relación de padre e hijo, pero termina siendo la de dos chinos porque el papá se baja a la altura del hijo y terminan en peleas de justamente de adolescentes”, comentó Diego sobre su personaje en charla con Infobae Colombia.

En esta nueva entrega de esta comedia dramática y romántica, Julián le confiesa a Antonia el desliz que tuvo en Brasil con Lina, razón suficiente para que Antonia le termine, por lo que Julián intentará hacer todo por recuperarla. A la par, Antonia se da una oportunidad con Jacobo Paz, un cineasta nominado a los Óscar. Santiago tiene una crisis de identidad sexual, Daniel y Mafe se vuelven amantes clandestinos, Ricardo tiene una crisis de edad y Tomás se enamora de Eugenia Miranda.

Manes 2 estará disponible en la plataforma de estreamig Prime Video a partir del 11 de septiembre en simultánea para 240 países. Esta segunda entrega está compuesta por seis episodios de 25 minutos cada uno y se unirá a una creciente lista de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original colombianas como: Betty la Fea, la Historia Continúa, Los Billis, Los Iniciados, Primate, Noticia de un Secuestro, entre otros así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a: The Idea of You, Fallout, Upgraded, The Boys, Citadel, The Lord of The Rings: The Rings of Power y AIR, entre otras.