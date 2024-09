CPB pidió a Gustavo Petro rectificar sus señalamientos a periodistas, a las que llamó “muñecas de la mafia”

Gustavo Petro recibió fuertes críticas del Círculo de Periodistas de Bogotá - crédito REUTERS - CPB

Frente a la controversia que desató el presidente de la República, Gustavo Petro, por lo que serían comentarios desobligantes contra las mujeres que ejercer el periodismo en Colombia, al denominarlas como las “muñecas de la mafia”, el Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) manifestó su rechazo a los comentarios efectuados por el jefe de Estado. Y el domingo 1 de septiembre emitió un fuerte comunicado.

Estas declaraciones del primer mandatario de los colombianos, según el CPB, no solo son humillantes, también atentan contra la libertad de prensa y la expresión. El CPB calificó los comentarios como un intento de “vulnerar todos los derechos de libertad de prensa y de expresión que tienen las colegas”, por lo que exigió al primer mandatario rectificar en sus afirmaciones y, con ello, reconocer su error.

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”, dijo Petro un reciente discurso, durante la posesión de la nueva Defensora del Pueblo, Iris Marín, que se efectuó en el Chocó. Como era de esperarse, estas palabras provocaron una fuerte reacción de diferentes organizaciones, entre ellas el CPB.

Aunque Petro posteriormente señaló a los medios de desinformar y alegó que, una vez más, sus palabras fueron sacadas de contexto, la gravedad de lo dicho aún retumba en las redes. “Las periodistas no son muñecas de la mafia, pero la mafia ha tenido periodistas a sueldo, o se nos olvidó. Periodismo es investigar la verdad del poder”, mencionó el presidente en uno de sus mensajes posteriores.

La postura del CPB sobre las duras palabras de Gustavo Petro

Al respecto, el Círculo de Periodistas de Bogotá manifestó en su misiva que este tipo de mensajes no contribuyen a la llamada Paz Total que busca el Gobierno. Por tal motivo, la organización argumentó que debe existir un respeto no solo a la profesión, sino también a las mujeres que la ejercen; además de que reiteró que, al lanzar estos calificativos, el presidente promueve a la descalificación a las periodistas.

“El CPB solicita al presidente de la República rectificarse sobre los pronunciamientos que ha hecho contra las periodistas que ejercen el claro derecho al trabajo, a la profesión y no ser expuestas al odio de ciertos sectores de la población”, se leyó en la declaración emitida por la organización gremial de comunicadora, en lo que sería un señalamiento inaceptable para una democracia.

De hecho, la defensora del Pueblo rechazó las afirmaciones del presidente. “No esperen de mí como defensora del Pueblo que justifique el lenguaje discriminatorio o que estigmatiza a las mujeres. Seré coherente: la columna de esta Defensoría del Pueblo es la igualdad. Rechazo toda forma de violencia contra las mujeres”, enfatizó la titular de la entidad que, como su nombre lo dice, tienen como fin la población.

Y remarcó que, al menos desde su postura, no hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. “Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”, precisó Marín, que empezó el 31 de agosto su periodo, que se extenderá hasta 2028, según lo dicta la Constitución Política.

La controversia causada por lo dicho por Petro ha repercutido en diversos sectores, incluyendo los defensores de derechos de las mujeres, pues no solo son un ataque a la libertad de prensa, sino también a la lucha por la igualdad de género en los medios de comunicación; por lo que este incidente ha reavivado el debate acerca de los constantes ataques a la prensa por el jefe de Estado.

El comunicado íntegro del CPB sobre las afirmaciones de Gustavo Petro contra las mujeres periodistas:

