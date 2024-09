Así es como Martha Isabel Bolaños consigue lucir más joven: “Soy vanidosa”

Martha Isabel Bolaños reveló cuáles retoques estéticos se ha practicado - crédito @marthaisabelii/Instagram

Martha Isabel Bolaños se convirtió en un referente de belleza luego de su paso por el reality de convivencia La casa de los famosos Colombia en dónde dejó a más de uno boquiabierto con su escultural figura.

La belleza de la actriz pasó a ser varias veces tema de conversación tras conocerse su edad, pues a sus 50 años demostró tener excelente estado físico, así como un cuerpo saludable y tonificado.

La actriz nacida en Cali, Valle del Cauca y que en diciembre cumplirá 51 años de edad, reveló que ser una mujer muy vanidosa; sin embargo, sorprendió al confesar que ella no se hace mayor esfuerzo para lucir más joven. “Me importa mucho el tema de la apariencia, pero la verdad es que yo ni me mato ni me desgasto por hacerlo realidad”, afirmó.

En conversación con la Revista 15 Minutos, la recordada Pupuchurra compartió sus trucos para mantener en forma a la vez que luce más joven. “Si queremos tener un buen cuerpo son clave el ejercicio y la alimentación, eso es importante tenerlo en cuenta, pero en mi caso le sumo otras cosas que me hago”, mencionó la actriz que también reconoció cuántas veces ha pasado por el quirófano y las cirugías que se ha realizado.

Si bien Martha Isabel aseguró no ser víctima de ninguna rutina, dieta o tratamiento en específico, si mencionó que se cuida de todas las formas posibles. Por esto, es que se vale de mascarillas y recetas naturales, así como de cremas y productos de belleza que le ayuden a mantener una piel saludable, además, se somete a procedimiento de aparatología, una rama de la medicina estética que reúne soluciones tanto faciales como corporales.

“Por medio de la aparatología se puede combatir la celulitis, eliminar aquellos signos principales que evidencian el paso de la edad en el rostro; por otro lado, podemos tonificar el cuerpo, adelgazar, entre otras cosas”, comentó la actriz quien mencionó algunos de los procedimientos más conocidos de este campo a los que ella se ha sometido: radiofrecuencia, microdermoabrasión y diferentes tipos de láser.

¿Cuánto dinero gasta Martha Isabel Bolaños en tratamientos de belleza?

La actriz que recientemente se hizo tendencia porque el público seguidor de icónica historia de Yo soy Betty, la fea reclamó por la ausencia del personaje que interpretó la actriz caleña de la Pupuchurra, pues esta modelo de tallaje no fue incluida en la nueva serie que presentó Prime Video llamada Betty, la fea y de la cual se confirmó una segunda parte, reveló que anualmente invierte entre 5 y 6 millones de pesos en su físico. Incluyendo los productos y tratamientos que se realiza a lo largo del año.

A esta millonaria cifra se le deben sumar los tratamientos y productos que la actriz recibe de cortesía por parte de las marcas o el canje que realiza con algunos laboratorios y centros de medicina estética: “A mí me patrocinan los laboratorios. Y todos los productos de la cara son supremamente costosos. Me duran seis meses, es un gasto dos veces por año. Es costoso porque tiene que ser lo mejor de lo mejor. También me pongo toxinas”.

Por otra parte, Bolaños detalló las operaciones que tiene en su cuerpo. Según contó Martha se operó los senos varios años atrás, también se hizo una liposucción y una otoplastia, que es una cirugía estética para moldear las orejas, que puede corregir aspectos como el tamaño, la forma o posición de estas en relación con el rostro.

Sin embargo, para ella, lo más importante es tener hábitos saludables, por lo que renunció a trasnochar, beber alcohol y fumar. “La gente piensa que yo soy muy rumbera, pero la verdad es que yo me pego una rumba al año. Solo tomo agüita”, aseguró Martha Isabel Bolaños

Por último, la actriz destacó que la suma de esos aspectos, más el hecho de que tiene su “corazón limpio”, hacen que se vea bien, pues su energía es real y eso se transmite a los demás.