16 viajeros que estaban en una embarcación en el Pacífico colombiano fueron robados y lanzados al mar

Los 16 pasajeros fueron dejados a la deriva - crédito Armada Nacional de Colombia

La Armada de Colombia informó que 16 viajeros de una embarcación que se movilizaba por el Pacífico colombiano fueron intimidados con armas de fuego por un grupo de delincuentes que posteriormente los arrojaron al mar.

El teniente de fragata Víctor Becerra, comandante de la Estación de Guardacostas Primera de Buenaventura, indicó que los hechos ocurrieron en una embarcación que cubría la ruta entre el principal puerto del Pacífico colombiano, Buenaventura, hasta Pizarro, que es una localidad del departamento del Chocó.

Las víctimas aseguraron que cinco de los pasajeros, entre ellos cuatro hombres y una mujer, intimidaron al resto de viajeros con armas de fuego, hurtándoles sus pertenencias y posteriormente arrojaron a estas personas al mar.

Los delincuentes robaron la embarcación y se dieron a la huida con ella, las 16 víctimas dejadas a la deriva se vieron obligados a nadar hasta la orilla para salvaguardar sus vidas; allí, fueron encontrados por las autoridades para posteriormente ser llevados a bordo de una unidad de Guardacostas hasta Buenaventura.

Los delincuentes huyeron con la embarcación - crédito Colprensa

Teresa Flórez Restrepo, hermana del dueño de la agencia Transporte Florez Restrepo a la cual pertenece la lancha asaltada, en diálogo con El País, aseguró que los pasajeros de la embarcación tuvieron que esperar al menos cinco horas para ser auxiliados por el Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional.

De acuerdo con la mujer, esta es la tercera lancha de esta empresa que se roban en aguas del Pacífico colombiano, sin contar las demás que son hurtadas a diario; por ende, Flórez hizo un llamado al Gobierno nacional y a las instituciones del país para que trabajen por la seguridad de la comunidad.

“El mensaje es muy claro: está complicado el Pacífico, no hay seguridad, la gente no puede ir, el turista no puede ir... y las Fuerzas Militares no están atentas a nada”, informó al medio anteriormente mencionado.

Armada incautó 840 kilos de cocaína que iban en una lancha cerca de Barranquilla

Las autoridades lograron la detención de una lancha tipo Go Fast a 17 millas náuticas de Barranquilla, la embarcación transportaba 840 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que estaba avaluada en 28 millones de dólares.

A bordo se encontraban tres sujetos, que posteriormente se logró identificar que eran de nacionalidad nicaragüense. Inmediatamente, se dio la alerta a la Armada Nacional para poner en funcionamiento un helicóptero que los lograra localizar en aguas abiertas. Los uniformados encontraron un doble fondo con 840 paquetes rectangulares que contenían la sustancia psicoactiva.

“En coordinación con efectivos del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI de la Fiscalía General de la Nación, se realizó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada - PIPH, que arrojó positivo para clorhidrato de cocaína”, se lee en el comunicado oficial de la Armanda Nacional de Colombia.

La droga incautada está avaluada en 28 millones de dólares - crédito Armada Nacional

Gracias a este operativo, las autoridades lograron sacar del mercado más de 2 millones de dosis que generarían ganancias de aproximadamente 24 millones de dólares. Los extranjeros capturados y el cargamento incautado fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar el debido proceso.

“La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe, continuará poniendo a disposición todas sus capacidades para evitar que las líneas marítimas sean usadas como corredores para el transporte de sustancias ilícitas. Así mismo, invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a las líneas 146 y 147 disponibles las 24 horas del día”, dijo la institución sobre el deseo de continuar con este tipo de operaciones para así salvar las aguas colombianas, evitar cualquier delito que pueda ocurrir en ellas y garantizar la seguridad de la comunidad.