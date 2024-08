Frustran intento de fuga en cárcel de Medellín: dos de las internas ya habían pasado las rejas

Las presas que intentaron fugarse de la cárcel El Pedregal fueron recapturadas - crédito Colprensa

En la mañana del sábado 31 de agosto de 2024 se presentó un preocupante hecho en la cárcel El Pedregal, puesto que cuatro mujeres que se encontraban recluidas en el centro penitenciario intentaron escapar. Dos de ellas ya habían pasado la reja de seguridad, pero la rápida acción de las autoridades evitó que cumplieran su objetivo.

Las cuatro ciudadanas privadas de la libertad lograron llegar hasta la zona en la que se encuentran las rejas perimetrales de la cárcel y dos de ellas pasaron, pero fue en ese momento en el que los guardias del centro lograron recapturarlas, siendo las 10:15 a. m.

Aún no se sabe cuánto tiempo llevaban planeando el intento de fuga o si recibieron apoyo por parte de alguno de los guardias o de personas externas, por lo que las autoridades ya adelantan una investigación para verificar qué fue lo que sucedió.

Los hechos ocurrieron en el pabellón 14, donde las autoridades ya están implementando nuevas medidas de seguridad para evitar que un hecho de este tipo se vuelva a presentar, puesto que este es uno de los establecimientos carcelarios más grandes de la región.

Cabe mencionar que en la cárcel El Pedregal se han conocido varias denuncias sobre las condiciones en las que se encuentran los internos, que han llegado a ser calificadas como “precarias”, por lo que los familiares y defensores de derechos humanos piden que se adelanten intervenciones para atender esta situación.

Y es que, como la mayoría de los centros penitenciarios, ubicados en el territorio nacional, este lugar de reclusión cuenta con un alto nivel de hacinamiento. Además, se han reportado casos de problemas de salubridad y falta de una correcta atención médica.

La ciudadanía está a la espera del reporte oficial por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) sobre este caso de intento de fuga y las nuevas medidas que se implementarán.

Ante los hechos, Felipe Quimbayo, vicepresidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios Seup, explicó: “La situación se dio por una mala infraestructura carcelaria de El Pedregal. Desde 2019 se avocó una acción de tutela por parte del sindicato en el que se exponían las situaciones que ocurren acá y en la que se pedía la presencia de más guardianes, así como mejorar la infraestructura del penal. Esa tutela nos la han fallado a favor en dos instancias, pero hasta hoy se han desacatado los fallos. Ya se han pasado dos desacatos a la Uspec y al director del Inpec”, de acuerdo con el diario El Colombiano.

La situación se torna preocupante para la seguridad de los ciudadanos, pues el experto aseguró que “En esa parte de arriba que colinda con el barrio Pedregal Alto no cuenta con vigilancia. Solo está la malla, que ya fue cortada, y eso hace que por ahí le lleven el domicilio de droga a las internas. Eso está denunciado y hasta que no pase una tragedia no van a atender este asunto”.

Otras fugas del establecimiento penitenciario

Este no ha sido el único acto de este tipo que se ha presentado en la cárcel El Pedregal, debido a que el 6 de agosto de 2024 cuatro hombres huyeron del lugar. Los presos fueron identificados como Hildebrando Arboleda García, Yordan Enrique Guerra Urbano, Leonardo Piedrahíta Tamayo y Jhan Carlos Palacio.

Los criminales se encontraban recluidos en el patio cinco, pagando condena por delitos como homicidio, concierto para delinquir y hurto, por lo que las autoridades están trabajando por dar con su paradero, con el fin de evitar que continúen afectando la seguridad de la ciudadanía.