La presentadora Dahian Muñoz reveló por qué salió del programa de Jhovanoty: “No siempre se tiene que tener química con todos”

La presentadora trabajaba junto a el comediante huilense

El comediante y presentador Jhovanoty, cuyo nombre real es Jhovany Ramírez, es el director del programa El Klub, de la emisora La Kalle.

El humorista huilense comparte set con el trovador Leonardo Cuervo, el DJ Roberto Blanco y la presentadora Manuela Cardona, que entró en reemplazo de la periodista Dahian Lorena Muñoz. Ante su salida, Muñoz reveló las verdaderas razones que la llevaron a dejar su trabajo en la emisora.

Dahian, que fue una de las voces más reconocidas de la estación, aclaró que su salida no se debió a diferencias o problemas con el comediante, sino a un llamado personal que sentía la necesidad de seguir nuevos caminos y explorar otras oportunidades profesionales.

Durante una entrevista con el programa Lo sé todo, del Canal 1, Dahian Muñoz compartió detalles sobre su decisión, mencionando que necesitaba tiempo para enfocarse en sus proyectos personales.

La periodista reconocida tomó la decisión para centrarse en nuevos proyectos - crédito @dahianlorena/Instagram

Su decisión se produjo en un momento en el que deseaba encontrar un equilibrio entre sus múltiples compromisos y prioridades, lo que era difícil de lograr con las obligaciones diarias en La Kalle.

Muñoz destacó que su experiencia en la emisora había sido extremadamente positiva y que aprendió mucho, pero también aseguró que llegó a un punto en el que necesitaba un cambio y nuevos retos.

“De La Kalle ya salí hace unos dos meses, ya un tiempito (...) Las cosas no se dieron y ya se cerró ese ciclo, pero estoy agradecida con La Kalle, con todo mi equipo, con toda la gente, porque de verdad que siempre se aprende de todo”, dijo durante la entrevista.

La presentadora desmintió tener problemas con Jhovanoty durante su etapa en ‘La Kalle’ - crédito @dahianlorena/Instagram

Además, la periodista tolimense respondió sinceramente si era verdad los rumores sobre su rivalidad con el comediante Jhovanoty: “No siempre se tiene que tener química con todos. Si no tienes química con alguien, eso no significa que la persona sea mala. Esto es como una mesa de ajedrez: si eres un peón, en mi caso yo soy un peón y si tu peón en la mesa de ajedrez no funciona, simplemente lo sacas, pero eso no te hace malo (...) no, yo no estoy diciendo que me sacaron. En la vida todo es un juego, y hay que aprender a usar las piezas. No todos tenemos química con todos”, expresó y negó tener un conflicto con el humorista.

Muñoz, de 31 años, reveló que ha continuado trabajando y hasta tocó puertas en el exterior: “Estaba en Los Ángeles (California, Estados Unidos) primero haciendo un casting y grabando unas capsulitas para algo que más adelante les voy a contar, pero vienen proyectos bonitos. Yo creo que cuando en la vida algo pasa, pasa para cosas positivas”.

La exparticipante de Guerreros, del Canal 1, reveló que se encontraba buscando oportunidades en televisión en Estados Unidos, pero el idioma le costó mucho: “Estaba en un casting de televisión, pero les voy a confesar algo en Los Ángeles, el idioma es 100% en inglés, o sea, yo por allá: ‘hello, name is...’ (Hola, mi nombre es). Fue difícil, fue una vaina muy difícil, pero yo creo que tocar la puerta no es entrar y lo más importante siempre es tocar la puerta”.

La presentadora buscó oportunidades en televisión en Estados Unidos - crédito @dahianlorena/ Instagram

Además, la tolimense indicó que la oportunidad que se le presentó fue para debutar como actriz, aunque reveló que prefiere ser presentadora, no negó en iniciar una carrera en telenovelas: “Uno nunca debe decirle que no a nada. Es una oportunidad como actriz, nunca he debutado como actriz, entonces vamos a ver qué pasa. En Colombia nunca he hecho un casting como actriz, pero uno nunca sabe no, yo creo que uno no se debe negar a esas oportunidades. Lo mío es la presentación, me encanta ser presentadora, me encanta, de verdad amo, pero si se da alguna oportunidad con algo de actuación, igual actúo en mi día a día, entonces, ¿por qué no hacerlo?”, añadió la exreina de belleza para el medio citado.