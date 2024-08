Importante estación de Transmilenio cambia su nombre: la empresa hará evento de lanzamiento entregando pasajes gratis

La estación ubicada en la calle 80, llevará el nombre de la financiera que está ubicada en la zona - crédito IDU

Transmilenio anunció que el jueves 29 de agosto del 2024, el histórico nombre de una de sus estaciones más reconocidas del norte de Bogotá, por la troncal de la calle 80, modificará su nombre.

El paradero hasta ahora conocido como Polo pasará a llamarse Polo - Fincomercio, como parte de la alianza comercial con la Cooperativa Financiera Fincomercio, cuyo edificio está en las cercanías de la estación.

Para celebrar el lanzamiento, se realizará un evento especial con bombos y platillos que incluirá una jornada de limpieza y un espectáculo cultural, además de la entrega de pasajes gratuitos a algunos usuarios, de acuerdo con la información que compartió el sistema masivo de transporte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El cambio de nombre forma parte de la estrategia Aliados, la cual busca integrar más empresas y marcas en los esfuerzos por mejorar el sistema de transporte. Según Transmilenio S.A., esta alianza es crucial para el mantenimiento y cuidado del sistema.

Esta estrategia se comenzó a implementar en el 2023, cuando casi dos decenas de estaciones, del total de las 138, comenzaron a transformar sus tradicionales con el complemento de la nominación de algunas empresas privadas. Según la sección de negocios del sistema de transporte, ya en 2022 la empresa estaba anunciando las alianzas.

La intención de la estrategia también es acercar a las personas a marcas - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“¿Quieres que tu marca sea reconocida por más de 4.000.000 personas al día y posicionarla como un ícono en Bogotá?Conviértete en un aliado de TRANSMILENIO S.A., conoce nuestro proyecto de PLAN ALIADOS, una oportunidad sin precedentes en Bogotá”, se comunicó en ese año.

De Polo a Polo-Fincomercio

El evento de lanzamiento, que lleva por lema “El futuro está a tu lado”, contará con la participación de colaboradores de Fincomercio, quienes se encargarán de la limpieza de la estación mientras llevan un mensaje de concientización a la ciudadanía sobre la importancia de mantener en buen estado las instalaciones del transporte masivo.

“Ya son 19 estaciones y un portal del Sistema que cuentan con alianzas comerciales que permiten integrar el trabajo del Ente Gestor y las marcas, presentes en la ciudad, para el fortalecimiento de la seguridad, el cuidad y el embellecimiento de la infraestructura, la realización de actividades culturales y otras acciones de cuidado para mejorar la experiencia de viaje de nuestros usuarios”, dijo María Fernanda Ortíz, gerente de Transmilenio.

La estación que por años se llamó solamente "Polo", ahora se llamará "Polo-Fincomercio" - crédito Google Maps

Sobre la oferta de pasajes gratuitos, se conoció a través de El Tiempo, que sería para incentivar a los usuarios a validar correctamente sus boletos en los torniquetes de las estaciones y portales, ante el elevado número de colados que arremeten contra las finanzas de la empresa.

Esta iniciativa de cambio de nombres no solo responde a asociaciones comerciales, sino que también tiene como objetivo mejorar el entorno y la percepción de las estaciones de Transmilenio. Sin embargo, la recepción del público no siempre ha sido positiva, no solo por el cambio de los nombres, sino porque algunos han considerado que las alianzas corresponden a una intervención de privados en el sistema de transporte que ya es mixto.

Estación de Transmilenio cambió de nombre: el anuncio se hizo con bombos y platillos - crédito Álvaro Tavera / Colprensa

“Estaciones de @TransMilenio que ya no son de Bogotá si no vendidas a privados (...) pero para mantener ese adefecio antitécnico si dicen que es publico. Yo quiero ir a Heroes, no a gel’hada”, dijo un usuario en la red social X (anteriormente Twitter).

La empresa que transporta a millones de capitalinos todos los días ya renomró varias de sus estaciones como parte de la misma estrategia. Algunas de las estaciones que ya han cambiado de nombre incluyen Heroes - Gel’hada, Calle 100 – Marketmedios, San Mateo - C.C. Unisur, Universidades – CityU, y Las Aguas - Centro Colombo Americano, entre otras. Estas modificaciones buscan no solo colaborar con empresas y marcas, sino también brindar un servicio más identificable y mejor cuidado para los usuarios del sistema.

TransMilenio invita a todos sus usuarios a estar atentos a estos cambios y a participar en las actividades programadas, destacando la importancia de la colaboración entre la ciudadanía y las entidades privadas para el mejoramiento continuo del sistema de transporte.