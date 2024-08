Nelson Velásquez reaccionó a la condena por violación de derechos de autor: “Hay Nelson para rato”

Nelson Velásquez. Foto: Instagram @nelsonvelasquezd

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado a través de sus cuentas oficiales en las que dio a conocer la decisión de un juez penal de conocimiento de la ciudad de Medellín, que emitió sentencia contra el cantante Nelson Velásquez en primera instancia con una multa equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), equivalentes a unos $20.800.000 pesos y cuatro años de prisión por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

La decisión del juez se basó en una detallada investigación que se desarrolló entre 2012 y 2018, en la que se habría demostrado que el cantante interpretó como solista y sin la debida autorización, varias canciones de la agrupación musical Los Inquietos del Vallenato, de la que Velásquez hizo parte entre 1995 y 2005. Dicha investigación tuvo lugar luego de que Jair López, dueño y representante legal de la agrupación, demandó a Velásquez por violación de derechos de autor.

La severidad de la condena no tardó en causar revuelo en redes sociales, pese a lo cual el juez dictaminó la posibilidad de suspender condicionalmente la pena. Para ello, Velásquez tendría un plazo de 48 meses en los que se le permitiría al artista cumplir con ciertas condiciones previas al pago de una caución equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Según explicó la Fiscalía, se tomó dicha decisión con el objetivo de garantizar un cumplimiento adecuado del fallo, así como la reparación del daño causado.

Ante las reacciones generalizadas por la noticia – principalmente en defensa de Velásquez y cuestionando la dureza del fallo – el cantante reaccionó en sus redes sociales ante la noticia. Aunque no lo hizo de forma directa debido a que se encontraba de viaje rumbo a Cancún (México), sí bastó para dejar clara su postura frente a la sentencia del juez.

Inicialmente, publicó en sus historias de Instagram un video de su padre asegurando que el cantante se encuentra bien y confirmaba que sus abogados apelarán la decisión. “Yo acabo de hablar con Alex Diaz, van para Cancún. Nelson está tranquilo y bueno, ahí fallaron. Nelson tiene su abogado, van a apelar la decisión. Y yo después me puse a sacar conclusiones. Aquí no va a quedar gente suelta”, afirmó, haciendo referencia a Hebert Vargas, antiguo cantante de Los Gigantes del Vallenato.

Luego publicó un fragmento de una entrevista en una emisora radial en la que le preguntaban si “¿Hay Nelson para rato?”, a lo que el cantante vallenato respondió: “Totalmente. Contentísimo, feliz, voy con toda. Vamos a luchar siempre, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mostrando nuestra música. Nadie, solamente Dios, el día que me quite la vida, o el día que él quiera llevarme, o el día que me pase cualquier cosa, o que diga ‘hasta aquí llegó, véngase pa’ca’. De resto hay Nelson para rato, estamos felices, estamos trabajando, hay Nelson para rato con nuestra música y por supuesto con todos nuestros seguidores que nos siguen de corazón, lo vamos a lograr y por supuesto de la mano de Dios”.

Cabe recordar que, semanas atrás, se supo de un litigio legal similar relacionado con el nombre de Los Diablitos, la agrupación fundada por el fallecido Omar Geles. Este se desarrolló luego de que Codiscos, con el apoyo de la familia del compositor, entablara acciones contra Plutarco Manuel Urrutia, argumentando que hacía uso indebido de marca al bautizar a su agrupación musical bajo la razón social Los Diablitos del Vallenato.