Así se despidió de él la hija de Javier Acosta, el hincha de Millonarios al que le van a aplicar la eutanasia este viernes: “Prefiero que estés con Dios”

El joven padece de cáncer y no hay tratamiento efectivo, por lo que decidió solicitar el procedimiento con el que pondrán fin a su vida - crédito redes sociales

Javier Acosta, aficionado del club de fútbol Millonarios de Bogotá, tomó la decisión de someterse a la eutanasia el próximo 30 de agosto a las 12 del mediodía, luego de una larga lucha contra la osteomielitis que ha debilitado severamente su salud y calidad de vida, según informó él mismo a través de un video publicado en su perfil de Facebook.

Después de cinco años enfrentando esta dolorosa enfermedad, que lo obligó a mantenerse en cama y con antibióticos de forma constante, Javier decidió compartir su decisión públicamente a través de sus redes sociales, generando una ola de apoyo entre amigos, compañeros fanáticos del club y hasta de reconocidos integrantes del conjunto azul como Falcao García y el técnico Alberto Gamero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En una emotiva despedida, Javier se reunió con su hija, a quien describió como su mayor inspiración y fuente de felicidad. Según relató su hija lo consoló con palabras llenas de amor y madurez: “Papi, te amo con mi vida, eres el primer amor de una hija, de una mujer, eres mi vida, pero prefiero que estés con Dios a verte seguir sufriendo en una cama”.

Javier, de 36 años, confesó que una de sus principales razones para optar por la eutanasia es el deseo de que su hija tenga una vida tranquila y normal, sin las cargas que su enfermedad ha impuesto sobre la familia. Dijo: “Al imaginarme mi vida sin mis piernas, en una cama, con antibióticos, viendo a mi hija cuidarme y perdiendo la oportunidad de tener una niñez y una juventud, dije que quiero la eutanasia”.

Javier Acosta el joven que pidió la eutanasia tras contraer una bacteria que le produjo cáncer - crédito Javier Acosta/Facebook

Además de la profunda conversación con su hija, Javier mencionó que su madre y su hermana también han sido pilares fundamentales en su vida y en esta difícil decisión. “Ellas siempre me han apoyado”, comentó, remarcando que el sufrimiento no solo lo afecta a él, sino también a quienes lo rodean.

La partida de Javier resonó en la comunidad de aficionados al fútbol y entre quienes lo siguen en redes sociales, donde ha recibido múltiples mensajes de fortaleza y solidaridad. “Prefiero irme de este mundo antes que seguir siendo una carga para mi pequeña”, expresó en un en vivo realizado recientemente.

Javier se graduó recientemente de la universidad y recibió un diplomado en psicología y salud, áreas que le apasionan y en las que se ha desempeñado profesionalmente. Pese a su enfermedad, siempre buscó mantenerse activo y realizar actividades que le generarán satisfacción personal, lo que incrementará la tristeza y la carga emocional de su partida.

En sus últimas intervenciones públicas, el hincha de Millonarios agradeció a todos los que le han brindado apoyo durante estos años y reiteró su deseo de morir con dignidad. La decisión de Javier y las palabras de su hija reflejan el complejo y doloroso panorama que enfrentan muchas familias en situaciones similares.

Javier Acosta, el hincha embajador que inspiró debate sobre la eutanasia en Colombia

Casi nueve años después de su accidente de tráfico, Javier Acosta optó por la eutanasia - crédito Facebook

Casi nueve años después de que un accidente de tráfico lo dejó en silla de ruedas, Javier Acosta, un bogotano de 36 años y apasionado hincha del club de fútbol Millonarios, decidió someterse a la eutanasia. Acosta anunció su decisión mediante un video en redes sociales, revelando su dura lucha contra una seria infección bacteriana y un diagnóstico reciente de cáncer de sangre. La eutanasia está programada para el próximo viernes 30 de agosto.

Todo comenzó hace cinco años, cuando Acosta, en compañía de dos amigas y el hijo de una de ellas, viajó a Melgar. Durante este viaje contrajo una bacteria en una piscina, que posteriormente se alojó en su glúteo izquierdo y se expandió hasta el hueso. “Entré a una piscina y lastimosamente obtuve una bacteria en el glúteo izquierdo que me llegó al hueso. Eso se llama osteomielitis”, expresó en el video que se viralizó en redes sociales.

Javier Acosta relató los múltiples desafíos médicos que ha enfrentado a lo largo de estos años. Pese a estar bajo tratamiento con tres antibióticos diferentes, la infección no solo se diseminó del glúteo izquierdo al derecho, sino que también llegó a su sangre. La bacteria, según sus palabras, “es una levadura que se alimenta hasta de los mismos antibióticos”. Médicos realizaron varios estudios y encontraron que la bacteria se había propagado no sólo a los huesos, sino también a los tejidos y la sangre.

Javier Acosta sufre una seria infección bacteriana y cáncer de sangre - crédito Javier Acosta PK/Facebook

Ante la resistencia de la infección a los tratamientos, los especialistas le propusieron la amputación de una de sus extremidades para intentar frenar la propagación. No obstante, Acosta declinó esta opción al no garantizar una mejora significativa en su calidad de vida, sobre todo porque podría necesitar la amputación de ambas piernas en el futuro.

Además de la osteomielitis, Acosta sufrió otro golpe devastador cuando le diagnosticaron cáncer de sangre. Contó que, con esta afección, incluso desarrolló un ganglio interno en la cabeza. “La infección ya me llegó a la cabeza, lo que no me permitiría hablar”, explicó.

En señal de despedida, Javier Acosta recibió mensajes de aliento de familiares, amigos y seguidores, entre ellos figuras emblemáticas del club Millonarios como Alberto Gamero , el entrenador, y Radamel Falcao García, uno de sus actuales jugadores. Ambos enviaron un conmovedor mensaje de apoyo a través de un video que fue agradecido por Acosta.

La decisión de Acosta de optar por la eutanasia conmovió a todo el país y ha puesto en el centro del debate público la lucha de quienes viven con enfermedades crónicas y sin cura.