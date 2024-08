CNE no votó ponencia de formulación de cargos contra Petro por irregularidades en financiación de su campaña

El presidente Gustavo Petro aseguró que la formulación de cargos del CNE es una arbitrariedad - crédito Carlos Ortega/EFE y Colprensa

La Sala Plena Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió el jueves 29 de agosto de 2024 para discutir la ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, en la que se insta a formular cargos en contra del presidente Gustavo Petro y de Ricardo Roa, que fungió como su gerente de campaña. Esto, en medio de la investigación que se adelanta por la presunta financiación irregular de la campaña del primer mandatario en 2022.

Aunque la ponencia en cuestión fue abordada, no hubo votación al respecto, porque los magistrados pidieron la rotación del expediente. De igual manera, según detalló RCN Radio, también se discutió una ponencia presentada por el magistrado Alfonso Ocampo, en la que solicita la apertura de una investigación formal contra el jefe de Estado por presunta publicidad política extemporánea.

De acuerdo con los hallazgos que hasta el momento ha divulgado el CNE con respecto a la campaña presidencial de Gustavo Petro, se habrían violado los topes de financiación en $5.355 millones. De la totalidad, $3.709 millones corresponden a la primera vuelta y $1.646 millones, a la segunda.

El CNE identificó que se habrían violado los topes de financiación en la campaña de Gustavo Petro en $5.355 millones - crédito Jesús Aviles/Infobae

Entre los aportes de dinero que no habrían sido reportados debidamente están los $500 millones que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) donó a la Colombia Humana, y que se cree que pudieron ser utilizados para la campaña. También están los $2.000 millones que presuntamente la empresa de criptomonedas Daily Cop habría entregado para la campaña, según reveló Ómar Hernández Doux - Ruisseau, CEO de Spartan Hill y contratista de Daily Cop.

En el radar también están involucrados $500 millones correspondientes a una donación del Polo Democrático, que no aparecen reportados. También, $931 millones para el pago de miles de testigos electorales, otros $1.249 millones para costear los servicios de transporte aéreo correspondientes a la primera vuelta y $962 millones de la segunda. De hecho, los recursos para la financiación del transporte estarían presuntamente ligados a la empresa Daily Cop.

El presidente Gustavo Petro se refirió en su momento a la ponencia de formulación de cargos, criticando al CNE y asegurando que se trata de una “arbitrariedad”. “Una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional. Se responde es con la fuerza del pueblo. Invito a todas las instancias del Pacto Histórico a reunión de inmediato y a las fuerzas sociales del país a prepararse contra el intento de irrespetar el voto popular”, aseveró.

Asimismo, instó a la ciudadanía progresista que reside en otros países a empezar una campaña internacional que deje en evidencia el presunto “golpe Estado” que se estaría gestando en su contra.

El presidente Gustavo Petro criticó el hecho de que una "instancia administrativa" busque formular cargos en su contra y aseguró que hay una "ruptura institucional" - crédito @petrogustavo/X

De acuerdo con el abogado Iván Cancino, consultado en su momento por Infobae Colombia, el CNE únicamente puede investigar la campaña, y no al presidente Gustavo Petro, porque es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes la que debe hacerlo. En ese sentido, de identificar presuntas irregularidades en el actuar del primer mandatario, la Comisión podría presentar el caso a la Plenaria de la Cámara. Luego, el proceso podría pasar al Senado y a la Corte Suprema de Justicia.

El entonces gerente de campaña de Petro y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, negó que haya permitido el ingreso de dineros ilegales a la campaña y que haya existido una violación de topes.

Ricardo Roa negó haber permitido irregularidades en la financiación de la campaña de Gustavo Petro - crédito Luis Jaime Acosta/Reuters

“Esa fue la segunda gran premisa de esta gerencia de campaña, no permitir bajo ninguna circunstancia la violación de los montos establecidos en las circulares del Consejo Nacional Electoral. Fue ahí donde decidí esa conformación de ese comité conformado por el auditor, el gerente de la campaña, el director jurídico, el contador y el tesorero. Para mí eran estas las profesiones y las especialidades que me podían dar garantía de blindar ese ejercicio de no violación de topes”, aseguró el funcionario, citado por RCN Radio.