Carolina Cuervo acusó a Alejandro Estrada de tramposo y así respondió el exparticipante de ‘MasterChef’: “Ella poco me conoce”

El actor Alejandro Estrada respondió en una entrevista en la emisora La FM los duros comentarios de sus compañeros en Masterchef, que lo acusan de haber hecho trampa en el reto de eliminación que lo eliminó del programa.

En artista recordado por su actuación en Tu voz estéreo, se convirtió en el décimo eliminado de MasterChef después de un turbulento reto de eliminación en donde se le acusó de haber hecho trampa por usar una preparación que no hizo él en su postre.

El error fue haber utilizado parte de un crumble hecho por Dominica para rellenar una burbuja de chocolate, y al momento de pasar al atril, el chef Nicolás de Zubiría noto que había un ingrediente que no le pertenecía, “O sea, tú tenías 2 mil preparaciones y fuera de eso tenías que ir por una de Dominica, ese crumble no lo hiciste tú... grave compadre”, le respondió el chef.

La respuesta de Alejandro a Carolina Cuervo

Tras conocerse la decisión del jurado de excluirlo del reality, la actriz Carolina Cuervo señaló frente a las cámaras del programa a Alejandro como una persona tramposa. “Lo que me molesta de la trampa es que lo hagan ver a uno como tonto”, afirmó la actriz.

Las duras acusaciones de Cuervo fueron respondidas por Alejandro, que aseguró que todo se debía a un error. “Yo quisiera corregir a Carolina, poco me conoce, pero sí debería esculcar un poco más el diccionario para entender la palabra ‘trampa’, ya que eso refiere a algo que hace uno premeditado para lograr un objetivo, y yo no tenía necesidad de eso”.

Aunque Alejandro aseguró que su manera de proceder en el programa siempre fue limpia y transparente, Carolina Cuervo no fue la única en señalarlo de hacer actor fraudulento en su último plato, pues el actor Jacko Toukhmanian también confesó que el momento fue irregular. “Eso fue un error que bordea con la trampa, y eso hace que todos estemos en una posición muy rara y muy incómoda.

Dominica podría ser la siguiente eliminada por no contar con el apoyo de Alejandro

Después de la salida del actor, las redes sociales se inundaron de comentarios en los que aseguran que muy seguramente Dominica podría ser la próxima en despedirse del programa, ya que no cuenta con la ayuda de su pareja. Incluso, la participante ha dicho en los últimos retos que extraña la ayuda de Alejandro en el programa; sin embargo, el actor explicó en la entrevista que el rendimiento de la periodista no se verá afectado porque siguen estudiando juntos.

“Mi salida no va a afectar en nada la continuidad de Dominica porque seguimos juntos y por fuera estudiando todos los días para que ella muestre todo su profesionalismo, así como lo ha demostrado con el periodismo. Es una chica que admiro bastante, me he encariñado mucho con ella, porque no tenía ni idea de la cocina y ahora estudia todos los días, ella tiene en todas sus redes recetas de cocina y se trasnocha cocinando”, confesó el actor.

Alejandro Estrada reveló si considera justa su eliminación de MasterChef

Desde la emisión del programa, el actor se mostró de acuerdo con la decisión de los jurados, por lo que en medio de la entrevista con La FM confesó que fue duro salir del programa, pero aun así considera el veredicto de los jurados justo. “Dentro de lo que son las normas y las reglas, la acepto”.

“Yo salgo muy tranquilo con todos, pero siento que sus decisiones son basadas en la meritocracia en lo que uno haga o no haga, es que además mi plato no fue calificado como algo virtuoso y yo considero que sí lo fue, yo creo que se dejaron llevar por el error y se basaron más en eso, pero de ahí para atrás fue fantástico aprender de ellos”, dijo.

Estrada confesó que aprendió mucho de los jurados del programa, pero reveló que tuvo una preferencia por el chef Jorge Rausch por las cosas que le enseñó durante el programa, “en segundo lugar tengo a Adria y en tercer lugar a Nicolás”.