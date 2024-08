Yina Calderón provocó divertida reacción en Epa Colombia al confirmar romance con ex de Luisa Fernanda W

Las redes sociales estallaron en risas por el comentario de la empresaria de keratinas - crédito @launicapola/TikTok

Yina Calderón y Epa Colombia están desatadas en redes sociales, hablando sobre diferentes personajes de la farándula nacional. Han sido varias las declaraciones que han entregado sobre cantantes, creadores de contenido y todo parece indicar que es el turno de aquellos que ya no nos acompañan en este plano terrenal, pero dejaron una huella imborrable.

Sin lugar a duda, el nombre de Legarda es recordado por haberse ganado el corazón de sus seguidores cuando formó parte de MasterChef Celebrity en una de sus primeras temporadas. Allí, el paisa conoció a Luisa Fernanda W, con quien tuvo un romance durante algunos años, pero perdió la vida en medio de un intento de fleteo cuando fue alcanzado por una bala perdida mientras se desplazaba por El Poblado, en Medellín.

Yina Calderón volvió a mencionar que tuvo un romance con Fabio Legarda - crédito @danielalegarda / Instagram

El joven talento fue tema de conversación durante la más reciente intervención de las empresarias en una de sus transmisiones en vivo, pues Calderón recordó que sostuvo un romance con Legarda antes de que este fuera una celebridad digital. Pero, lo que llamó la atención fue la reacción que tuvo Barrera Rojas cuando la empresaria de fajas dijo: “Yo fui novia de Legarda”.

De inmediato, fue interrumpida por Epa Colombia que dijo: “¿Usted fue novia de Legarda? … Pura mierda, ¿de verdad?”. Mientras Calderón intentaba convencerla de que era cierta su historia, asegurando que su mamá, Merly Ome, lo sacó en una oportunidad de su casa a punta de escoba: “Se lo juro por la Virgen de Guadalupe, yo para qué me voy a poner con eso… Es más, DeJota, que era el productor, puede dar fe de eso”.

Luisa Fernanda W sostuvo un romance con el también cantante y fue una de las parejas más envidiadas de las redes sociales - crédito @legarda / Instagram

Con algo de incredulidad, la dueña de la marca de keratinas y productos capilares escuchó la historia de su amiga, mientras relataba cómo se conoció con el también cantante durante un evento que hizo la revista Vea.

“Yo salí con manes muy lindos. Obviamente, no era como mi estilo, ni yo el de él hay que aceptarlo. Más yo no el de él, empezamos a hablar, seguro yo le caí bien”. Lo que llamó la atención de los internautas fueron las caras que hizo durante todo el tiempo que Yina contó su affaire con el ex de Luisa Fernanda W, provocando también comentarios.

Entre las opiniones que tienen los seguidores de la cuenta que viralizó la información, destacan: “Ese sin lugar a duda, es el momento más humilde de Legarda”; “el pobre Legarda sin poder salir a defenderse”; “Legarda revolcándose en su tumba tratando de levantarse para poder defenderse de estas declaraciones de la Tekashi”; “Legarda, manifiéstate, hálale los pies a esta mujer que anda desatada”, entre otros.

Otra versión de su historia con Legarda

Yina Calderón sigue dando de qué hablar en redes sociales con sus declaraciones - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

La empresaria se había referido a esta supuesta relación con Legarda, en julio de 2023, cuando a través de una dinámica de preguntas y respuestas aclaró a sus seguidores el romance con el artista.

“Amores, yo nunca hablo de esto... si lo conocí, imagínense que esta señora (madre de Yina) una vez lo sacó del baño con un palo de escoba. Es que yo, antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, antes de que todo, yo salía con él; las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él no le gustaba casi tomar, entonces no se dio”, fueron las declaraciones que en ese momento entregó la empresaria de fajas.

En defensa de las críticas que recibió sobre estas declaraciones, Calderón aseguró que “hay mujeres que de pronto no podemos ser las más chimbas, las más bonitas, pero tenemos ese algo que hace que podamos tener a nuestro lado a hombres divinos, hombres guapos, hombres con formas de ser increíbles y que ustedes nunca los van a tener”.