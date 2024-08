Una joven requiere acompañamiento policial en Bogotá: ha sido víctima de su expareja en ocho oportunidades

Mujer ha sido agredida por su ex pareja en ocho oportunidades - crédito Hindustan Times

Una mujer es blanco de abusos físicos y psicológicos por parte de su expareja en la ciudad de Bogotá. Denuncia que a pesar de las medidas preventivas que han tomado las autoridades y las órdenes de alejamiento de las que ha sido notificado, parece una sombra en cada paso que da.

En conversación con medios locales, la mujer asegura que en el más reciente hecho de violencia del que fue blanco, este agresor llegó hasta un restaurante, que es su lugar de trabajo, y allí sin pronunciar palabra la comenzó a golpear fuertemente y la amenazó de muerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luego de este tipo de actos una patrulla de la Policía metropolitana de Bogotá es su compañía las 24 horas del día para evitar nuevos ataques.

Así le relató a Citytv los actos violentos por parte de este hombre: “Me ha golpeado dejándome incapacidades de tres días, me hice valorar luego de otro golpe, me dieron por Medicina Legal cinco días de incapacidad. Me persigue en la universidad, gimnasio, me persigue hasta mi casa, me ha roto los vidrios de mi casa, ha amenazado a mi familia, en que debemos irnos del barrio, que nos da 10 días, se hace pasar por una persona de familia mal”.

Esta mujer ya ha sido violentada físicamente en ocho oportunidades y no ha valido lugar donde se encuentre para que este atacante se detenga, en el trabajo, la universidad, gimnasio, y hasta en su lugar de residencia.

El agresor tienen varias ordenes de alejamiento pero aún así busca a la joven para violentarla - crédito Freepik

De acuerdo a las denuncias que se han interpuesto en los entes correspondientes este criminal tiene varias medidas de protección por las amenazas de muerte y las constantes agresiones, pero este hombre no descansa y sigue acechando.

Ella también relató cómo fue el ataque en el restaurante que es propiedad de su madre y los momentos de temor que la obligó a vivir: “Llegó al trabajo, en el negocio de mi mamá, empezó a amenazarme, me cogió de la mano, me agredió, me dijo que me iba a matar, en ese momento yo tenía mucho miedo porque había cuchillos, cucharas, objetos con los que podía lastimarme, lo único que yo hice fue llorar y decirle que no mas, que me dejara en paz. Yo llamé al 123″.

Su vida cambió por completo y la única forma de salir a la calle y desplazarse a los diferentes lugares de la ciudad.

De acuerdo con el Observatorio de Equidad y Género de Bogotá, hasta finales del mes de junio se presentaron 623 casos en los que las mujeres fueron atendidas por peligro de feminicidio -crédito Colprensa

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá entre enero y junio de 2024 el índice de violencia contra la mujer aumentó de manera descomunal con respecto al mismo periodo del 2023. Con 163% de incremento van más de 19 mil casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres y 12 feminicidios en este año.

De acuerdo con el informe entregado, 110 mujeres a diario son víctimas de violencia en Bogotá. De acuerdo con el Observatorio de Equidad y Género de Bogotá, hasta finales del mes de junio se presentaron 623 casos en los que las mujeres fueron atendidas por peligro de feminicidio.

Se reveló que el 98% de los casos registrados en este período fueron cometidos sin el uso de armas, ya que la mayoría de los agresores recurrieron a los golpes físicos - crédito CUARTOSCURO

“El número de casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, aumento respecto a junio de 2023, al pasar de 7.510 a 19.865 casos, lo cual es muy preocupante, las mujeres cada día son más víctimas de agresiones por sus parejas sentimentales, que creen que son de su propiedad. No podemos normalizar ningún tipo de violencia contra las mujeres, es hora de denunciar y fortalecer el amor propio en ellas. No es posible que en lo que va del 2024, solo en la localidad de Suba, van 5 feminicidios”, afirmó.

Se reveló que el 98% de los casos registrados en este período fueron cometidos sin el uso de armas, ya que la mayoría de los agresores recurrieron a los golpes físicos. Tan solo un 2% de los incidentes involucraron el uso de objetos contundentes.