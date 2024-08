Sebastián Vega confesó dura rivalidad que tuvo con un actor durante un reality: “Yo terminé sacándolo”

En actor confesó que tuvo una dura rivalidad con Alex Adames durante el programa - crédito @sebastian_vega1 / Instagram

Durante una entrevista para Los 40 Colombia, el actor Sebastián Vega reveló algunos detalles de su recordada participación en el reality de competencia Reto 4 elementos, del cual él fue el vencedor del programa.

Aunque Vega fue el triunfador, en medio de la entrevista recordó una dura rivalidad con uno de los competidores.

Sebastián compartió que en medio de un reto de fuerza tuvo un fuerte encontrón con el también actor Álex Adames. “Con Álex no me la llevé bien. Todo fue por una prueba en la que nos pusieron un cajón amarrado a la cintura y lo teníamos que arrastrar, el problema es que el peso debía ser proporcional a nuestro peso, pero no fue así. A todos nos pusieron el mismo peso, pero yo no podía avanzar”.

El actor asegura que al final pudo sacar la prueba adelante; sin embargo, la producción del programa les hizo saber que el peso que habían cargado era incorrecto. “Cuando producción empezó a decir que iban a cambiar los pesos, Álex dijo que no estaba de acuerdo y desde ahí empezó, el man armó un mierdero, el caso es que después al final fui yo el que terminó sacándolo del programa, yo creo que no me quiere”.