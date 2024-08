Kimberly Reyes abrió su corazón y reveló que pensó en atentar contra su vida por las críticas

Kimberly Reyes abrió su corazón y contó los problemas que enfrentó por sus intervenciones estéticas e incluso, pensó en el suicidio - crédito @KimberlyReyesH/Instagram

En repetidas ocasiones las redes sociales se han convertido en el escudo perfecto para que las personas lancen sus comentarios, positivos o negativos, en contra de las celebridades. Todo parece indicar que este fue el caso de la actriz Kimberly Reyes, que ha sido duramente cuestionada por el cambio físico que ha mostrado su rostro en los últimos años debido a las intervenciones a que se sometió.

Recordada por su paso en diferentes producciones como son Donde carajos está Umaña, El final del paraíso o El Joe, la leyenda, la también presentadora abrió su corazón y contó eso que la motivó a cambiar su apariencia. De acuerdo con sus palabras en el pódcast ‘Vos podés’, Reyes aseguró que llegó un punto en su vida en el que no se sentía capaz de pararse frente a una cámara y enfrentar el mundo.

Por otro lado, se convirtió en un conflicto el enfrentarse a los insultos de las personas que, incluso, llegaron a compararla con la Tigresa del Oriente, una figura pública del Perú reconocida por su intervenida apariencia del rostro. Fue ahí donde tomó la decisión, pues “ya no podía con la cantidad de cosas que me decían, esa vocecita que desde el principio me decía que debía haberme una bichectomía, que yo era muy cachetona”, aseveró en conversación con la periodista Tatiana Franco.

Así lo dio a conocer la actriz en una reciente conversación en el pódcast 'Vos Podés' - crédito @tatiana_franko/Instagram

En esta misma conversación, la actriz aseguró que en un momento de su vida comenzó a sentir todo tipo de inseguridades, por lo que comenzó a sentir que su luz se apagaba: “Yo desde niña he sufrido de depresión, no he sido una mujer que haya sido fuerte toda la vida”. Fue en ese punto en el que confesó que llegó a un punto con sus inseguridades, que la llevaron a pensar en el suicidio.

“Tengo aquí cortadas, Kimberly sí pensó una vez en suicidarse. Creo que era necesario que yo me enamorara de mí para el día de mañana saber cómo debo amar a la otra persona”, incluso, aseguró que no comprende en qué momento las personas se sintieron con el derecho de “cosificar” a los demás, para lanzar críticas a tal punto de decirle “mírala cómo está de gorda, así no deberías quedar, deberías quedar así”.

A Kimberly Reyes la compararon con 'La Tigresa del oriente' por su cambio físico - crédito @kimberlyreyesh/Instagram y cortesía Canal RCN

Finalmente, la actriz reconoció que es momento en que su yo interior comience a sentirse nuevamente segura de sí misma, por lo que reconoció que es importante estar allí sentada donde está para poder seguir adelante. Asimismo, al hacerse públicas estas declaraciones, la actriz dejó un mensaje de agradecimiento por la oportunidad de poder expresar todo ese dolor que tenía guardado.

Por otro lado, los comentarios de apoyo por su confesión no tardaron en aparecer y figuras como Maleja Restrepo dejaron sus mensajes, como, por ejemplo: “Con este testimonio nos estás dando un poder enorme, el de hablar de cómo nos sentimos más allá de lo que vemos. Gracias Kim”. Otros expresaron sus puntos de vista, con opiniones como: “Eres tan valiente, qué orgullosa me siento de ti, que hoy decides afrontar esto contando tu verdad”; “eres una persona maravillosa, un fuerte abrazo Kim”; “te escuché y me encantaría poder salir corriendo a abrazarte por ser tan fuerte y valiente”, entre otros.

Por qué ha estado alejada de la televisión

La actriz ha pensado en retirarse de la televisión - crédito @kimberlyreyesh/Instagram

Tras completar casi cinco años fuera de la pantalla, expresó en el programa Lo sé todo que ha dedicado su tiempo a otras tareas y metas lejos de la televisión. “Decidí no hacer casting, he estado enfocándome como en proyectos personales... quería darme un respiro y separarme un poco de la televisión”, mencionó la también modelo que se encuentra satisfecha en esta nueva etapa de su vida “Me tiene muy feliz haber pasado por ahí y tener la visión de esta Kimberly Reyes de hoy”.