Gregorio Pernía mostró más de la cuenta para ofrecer sus servicios de jardinería y le llovieron piropos

Gregorio Pernía encendió las redes con desnudo parcial en el presumió su figura - crédito @gregoriopernia/Instagram

Gregorio Pernía subió la temperatura en sus redes sociales tras subir un desnudo parcial con el que presumió sus atributos físicos para ofrecer a los seguidores los servicios de jardinería.

El actor nacido en Cúcuta, Norte de Santander, dejó a más de uno boquiabierto, pues a pesar de sus 54 años de edad, continúa robándose tanto las miradas como los suspiros de sus admiradores a los que dejó antojados de más. “Lo de atrás no importan desde que tenga buena manguera”, comentaron.

“Cuando quieras te riego tú jardín”, escribió el actor conocido por su fanaticada como ‘el Titi’, gracias a su interpretación en la saga de Sin senos sí hay paraíso al lado de la foto que publicó en su cuenta de Instagram en la que acumula una comunidad de más de ocho millones de seguidores.

Gregorio Pernía posó sin pantalones y cautivó a sus seguidores con sus atributos físicos - crédito @gregoriopernia/Instagram

Erika Rodríguez, actual esposa del actor y madre de sus dos hijos menores, fue la primera en reaccionar a la imagen en la que Gregorio posó con camisa blanca manga larga, pero sin absolutamente nada de ropa en la parte inferior.

“Mi jardín está bello porque él me lo riega todos los días. 😂”, comentó la pareja sentimental de Pernía corroborando los buenos servicios que presta el exparticipante de Masterchef Celebrity como jardinero.

Esta no es la primera vez que el actor presume su figura públicamente ya desde que muy joven ha expresa la libertad que siente al estar desnudo, generalmente en sus redes sin camisa, pero en esta oportunidad sorepndió al hacerlo sin pantalón ni ropa interior.

La publicación que realizó el actor desde su residencia en La Calera, Cundinamarca, causó revuelo entre sus fanáticos quienes de inmediato comentaron sobre su cuerpo: “Bendito el creador de esta escultura”, “mis pensamientos 💭 , Voltéate, voltéate, voltéate por favor”, “las tapitas del Titi”, “lo que hace la gente por llamar la atención”, “así si provoca tener jardín”, “justo como me gustan”, “despertar de esta forma cada mañana sería vivir en el paraíso”, “Gregorio por Dios ya me dio hambre”, “Y yo que quisiera verlo así , pero de frente”, “rico, sabroso y delicioso 🤤”.

Gregorio Pernía dejó qué tanto ha cambiado en 30 años - crédito @gregoriopernia/Instagram

Quién es la esposa de Gregorio Pernía

Erika Paola Rodríguez Farfán, es el nombre de pila de la esposa del actor que se ganó el corazón de su publico por cuenta de su aparición en producciones como: La hija del mariachi, La noches de Luciana y Tres caínes, ha sido una figura destacada en el mundo del modelaje y la belleza. Nacida el 2 de octubre de 1983 en Girón, Santander, Colombia Erika comenzó su carrera en el modelaje desde una edad temprana y alcanzó notable reconocimiento al ganar los certámenes de La Modelo del Año Santander y La Modelo del Año Colombia en 2011.

Erika Rodríguez es la madre de los dos hijos menores del actor Gregorio Pernía - crédito @erikarfarfan/Instagram

La relación entre Erika Rodríguez y Gregorio Pernía comenzó hace 21 años durante la fiesta de cumpleaños del actor, que en ese entonces celebraba sus 33 años. Su vinculo se fortaleció rápidamente, y cuatro años después se casaron. Luego llegaron sus hijos: Luna del Mar, una actriz y bailarina en ascenso, y Valentino, quienes completan el núcleo familia.

“Así quiero estar contigo siempre 🥰🥰🥰 Gregorio Pernía te amo y admiro tu evolución como persona cada día más”, es la dedicaría que le hizo la exmodelo a su esposo para demostrarle cuánto lo ama.

Gregorio en varias entrevistas ha mencionado que su esposa ha sido clave para superar los momentos de oscuros y de debilidad por los que ha paso en su vida y que gracias a ella superó, pues desde que inició su relación, el actor ha asegurado que cambió como persona y se siente orgullo de la familia que han construido. “Ella es mi todo, me ha aguantado muchas y aunque en principio no me creía la promesa que le hice de cambiar por ella, ya llevamos muchos años juntos”, mencionó en entrevista con Laura Acuña.