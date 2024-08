Esposa de Falcao reveló qué es lo más difícil de vivir en Colombia: “Es tremendo”

La cantante argentina habló de su experiencia viviendo en Colombia - crédito @loreleitaron/Instagram

La llegada de Radamel Falcao García a Millonarios FC emocionó en el fútbol colombiano. El delantero, conocido como ‘el Tigre’, ha vestido camisetas de equipos con gran trayectoria, como Atlético de Madrid, Mónaco y Porto, y ahora busca dejar su huella en el club capitalino.

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, ha sido fundamental en este importante paso. En una entrevista con el pódcast Sinceramente Cris, de la periodista Cristina Estupiñán, la argentina dijo que el apoyo de la familia fue clave para la llegada del delantero a Millonarios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La familia Falcao Tarón se adapta a los nuevos desafíos en Colombia - crédito Luisa González/ Reuters

La esposa del jugador samario dijo que su familia está muy contenta en Chía, a pesar de las nuevas adaptaciones que han tenido que enfrentar.

“Ha sido un sueño hecho realidad porque todos saben que ‘Falca’ es hincha (de Millonarios) desde pequeño y esto es algo que ya lo veníamos pensando desde hace mucho tiempo. Teníamos ese anhelo en el corazón de venir algún día a Colombia y es muy bonito mostrarles a los niños de la cultura y de la gente, de donde es su papá”, comentó Tarón.

Adaptarse a la vida en Colombia ha sido un desafío. Recién llegados al municipio de Chía, las diferencias culturales han sido notables, especialmente para Lorelei y sus hijos:.

“Hay cosas en las que nos tenemos que adaptar, que son muy diferentes. Por ejemplo: la madrugada de los colombianos, es tremendo. Yo digo ‘no, no, no’. Los colegios tan temprano, digo: ‘¿por qué comienzan tan temprano los colegios?’ Pero bueno, al final te adaptas, te tienes que acostar más temprano”, confesó.

Además del horario escolar, la cantante mencionó que el tráfico en Bogotá ha sido otro punto complicado: “El tráfico me cuesta un poco, no es que pueda coger el auto y me voy. No, todo lo tengo que organizar. Al final nos vamos adaptando, los niños están felices con sus amigos y su familia… están disfrutando mucho”, comentó.

Lo más difícil de vivir de en Colombia para la esposa de Falcao es el tráfico de Bogotá y las madrugadas - crédito @loreleitaron/Instagram

A pesar de los desafíos, la familia Falcao Tarón se ha mostrado optimista y resiliente: “Yo nunca había vivido en Colombia. Siempre venía por dos o tres días, de paso. Ahora que estamos viviendo acá estamos muy contentos y es bonito que los niños vivan esto”, expresó con emoción en el pódcast.

Cómo se enamoraron Lorelei Tarón y Falcao

Lorelei Tarón reveló detalles sobre su relación con el futbolista Radamel Falcao García durante el pódcast Sinceramente Cris. La cantante argentina compartió que lo que más la enamoró de Falcao fue la nobleza de su corazón y la fe cristiana que ambos comparten.

“Nos conocimos en una iglesia y cuando lo conocí me parecía un chico lindo, pero no más. A mí realmente no me interesaba porque era futbolista y en Argentina no estaban tan bien vistos los jugadores (...) Sin embargo, lo empecé a conocer y me empecé a enamorar”, confesó.

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, habló de como se enamoró del futbolista -crédito @loreleitaron

La pareja conformada por Falcao, conocido como “El Tigre”, y Tarón es muy querida en el mundo del entretenimiento. Radamel Falcao García y Lorelei Tarón llegaron a Colombia en julio de 2024, cuando el delantero fue convocado a formar parte del equipo Millonarios, el club bogotano donde siempre soñó jugar.

Durante su aparición en el pódcast, la argentina habló sobre su vida sentimental y profesional, mencionando también los proyectos en los que está trabajando en este momento. La conversación con la periodista Cristina Estupiñán se centró en los inicios de su relación con Falcao y cómo lograron unir sus vidas a pesar de estar en mundos aparentemente opuestos: el fútbol y la música cristiana.

La cantante destacó que, aunque provienen de ambientes diferentes, lo que los unió rápidamente fue su fe compartida: “Me enamoré de él por su vida, por su corazón, porque tiene un corazón muy noble … Pero claro, él estaba en un ambiente que no es al que yo estaba acostumbrada, que es el mundo del fútbol, uno ve cosas que tal vez que en otro lado no lo ves”, reiteró.