Crece rifirrafe entre Mafe Carrascal y Miguel Uribe: “Te quedas corta en tu capacidad de entendimiento”

La reciente disputa en redes sociales entre el congresista Miguel Uribe Turbay y la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal llamó la atención de la opinión pública y puso en evidencia las tensiones entre los sectores políticos en Colombia.

El conflicto surgió después de que Miguel Uribe Turbay, del Partido Centro Democrático, publicara un video en su cuenta de X criticando la puntualidad del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Esta crítica desató una serie de respuestas y acusaciones que escalaron en un intercambio significativo de puntos de vista sobre la puntualidad y el trabajo en el país.

En su video, el senador argumentó que madrugar era un valor fundamental en la cultura laboral colombiana, al destacar que el presidente Petro debería cumplir con esta norma para reflejar los valores del país.

Según su opinión, un país que valora esa disciplina no debería tener un presidente que no cumpla con el mismo estándar. Es importante mencionar que el 20 de julio, durante la instalación del tercer periodo legislativo del Congreso, Uribe Turbay ya había señalado que la administración de Petro es conocida por su falta de puntualidad y, en ocasiones, por la cancelación de su agenda presidencial, aspectos que no pasan desapercibidos.

En respuesta a las críticas recibidas, en especial a la de un periodista, Uribe Turbay defendió su postura al señalar que sus propios hábitos incluyen levantarse muy temprano para hacer ejercicio y estudiar, además de cumplir con una agenda rigurosa que incluye trabajo en Bogotá y recorridos por las regiones del país.

“Me levanto antes de las 5 am a hacer ejercicio o a estudiar. Empiezo mi agenda a las 7 am. Soy cumplido. De lunes a miércoles trabajo en Bogotá y el resto de la semana viajo a recorrer regiones. Lo que más me gusta: escuchar a los ciudadanos y compartir con las comunidades”, se leyó en parte de su publicación.

El senador también mencionó su propuesta para reducir los salarios de los congresistas, al destacar su compromiso con la transparencia y la ética laboral.

La reacción a este video y esta respuesta no se hizo esperar. Mafe Carrascal, miembro del Pacto Histórico, respondió con un mensaje crítico en X, cuestionando el privilegio del que goza Uribe Turbay y destacando las dificultades que enfrentan muchos colombianos.

La representante destacó las dificultades enfrentadas por los trabajadores, como las largas horas en el sistema de transporte público y los ambientes de trabajo adversos, sugiriendo que la percepción de privilegio y comodidad en la vida de Uribe Turbay contrasta con las experiencias de quienes luchan diariamente por sus necesidades básicas.

“Qué fortuna no tener que levantarse a las 3am-4am para limpiar la casa y cocinarle a su familia antes de salir a trabajar. Qué fortuna tener tiempo para hacer ejercicio o para pasar tiempo en familia, en vez de perderlo, por ejemplo, en TransMilenio (...) Qué fortuna no tener que lidiar con ambientes de trabajo hostiles, donde lo acosen o lo abusen. Qué fortuna tener la tranquilidad, mes a mes, de un salario, de un buen salario, con seguridad social y con todas las prestaciones”, publicó Carrascal.

Además, la representante a la Cámara compartió un video adicional en el que argumentaba que los colombianos no madrugan para hacer lo que desean, sino para cumplir con sus responsabilidades diarias.

En un giro inesperado, Uribe Turbay respondió a Carrascal con un extenso mensaje en el que acusó a la representante de carecer de comprensión sobre su punto de vista: “Te quedas corta en tu capacidad de entendimiento”.

El senador sostuvo que “la gran diferencia entre tú y yo, es que tú ves el trabajo como un castigo, como una humillación… yo lo veo como una bendición que da dignidad, libertad e independencia”. También criticó a Carrascal por apoyar una reforma laboral que, según él, podría destruir 500.000 empleos formales, contrastando su postura con la de Petro, a quien calificó de “vago, perezoso e incumplido”.

Uribe Turbay enfatizó el valor del trabajo y la resiliencia, mientras que Carrascal defendió la realidad cotidiana de muchos colombianos que enfrentan condiciones laborales difíciles.

