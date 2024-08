Coach musical de Karol G reveló los secretos del éxito de la artista: “esto no fue gratuito”

La coach vocal de La Bichota aseguró que el éxito ha sido por la disciplina de la cantante - crédito montaje @karolg @mirabaygomez / Instagram

Mirabay Gómez es una de las figuras clave detrás del éxito y preparación de la exitosa cantante de reguetón Karol G y de otros cantantes, como Maluma y Pipe Calderón. Así lo explicó la entrenadora vocal en una entrevista para el canal de Youtube El Palco TV, donde tuvo la oportunidad de hablar sobre el impacto de la cantante paisa.

Gómez lanzó críticas a ciertos cantantes nuevos que sin talento quieren llegar a triunfar en la industria musical, momento en el que trajo a la conversación el proceso en el que acompañó a Karol G antes de convertirse en una estrella.

“Hoy los artistas nuevos llegan a mí con una expectativa como la de Karol G, pero lo que ellos no saben es que esto no fue gratuito, y que por dos años y medio estuvo todos los días de las cinco de la mañana hasta las nueve de la mañana haciendo ejercicio conmigo y que por eso hoy es Karol G. Por eso es que son artistas que tienen más recordación”, dijo Mirabay.

La coach vocal explicó que el éxito de La Bichota se debe a su propio esfuerzo - crédito @dlizy.esposa.de.godclash / TikTok

La experta en la industria musical dijo que la razón por la que algunos artistas colombianos no han despegado como lo hizo Karol G es porque no han sabido ubicarse ni venderse, pues según ella existen dos grupos de cantantes. El primero es la industria de la música, donde entran la mayoría de cantantes, y otro grupo que ella denomina como la industria del entretenimiento, donde entran pocos. “Karol G está dentro de la industria de la música y el entretenimiento, porque Karol es músico, ella canta muy bien”.

“El producto de Karol G no fue gratuito, hay mucho esfuerzo detrás, pero si nos ponemos a ver la cantidad de productos sin nombre que salen todos los días, de reguetón, trap, corridos y ahora los tumbados que solo están de moda, y después desaparecen, porque nadie se sienta a soñar y nadie está dispuesto a cumplir un proceso, y la realidad es que a todos les interesa es el entretenimiento, vender merch y ya, pero la música es una cosa muy diferente”, dijo la coach vocal.

Los cantantes desechables

En los últimos años, es común ver que algunos artistas que se consideraron nuevos desaparecen pronto, lo que está unido con lo que explica ella, pues muchos de ellos crecen como modas, pero no tienen bases fuertes y desconocen los procesos creativos del arte. “Muchos llegan, pero no crecen, entonces que nadie se me venga a quejar aquí cuando quieren volverse millonarios, pero no son músicos y para eso hay que tener a una vocal coach que esté apoyando ese crecimiento con disciplina”.

La coach vocal dijo que Karol fue una de las pocas artistas que decidió no ser desechable en la industria - crédito @karolg / Instagram

Mirabay confesó que aunque ha trabajado con varios reguetoneros y ahora hace parte de la industria urbana, hace unos años odiaba el género por culpa de algunos productores musicales a los que no les preocupaba la afinación de sus artistas en las grabaciones. “Yo me uní a la industria para sumarle no solo para criticar, pero con todo el respeto de algunos productores hay unos reguetones que detesto, por eso, cuando no puedes con el enemigo, únete a él y ayudarle a avanzar, por lo menos mirar el tema de la afinación, que no se ahoguen mientras cantan”.

La coach reveló cómo ha desmontado a algunos cantantes por falta de talento

En medio de la entrevista, la coach aseguró que en repetidas ocasiones la han contactado supuestos nuevos artistas que no tienen conocimientos musicales, por lo que ella prefiere “desmontar la farsa” antes de avanzar. “Es que me ha pasado muchas veces, llegan ellos y me presentan a los managers, a los de marketing, pero cuando yo les pregunto de algo de música están perdidos”.

La coach vocal asegura que muchos de los artistas solo quieren ser millonarios - crédito @mirabaygomez / Instagram

“Una vez me pasó que no cantaban igual a las grabaciones, y yo les reclamaba y les decía, por qué esto suena diferente a esto, y les decía que no sabían de música. Les preguntaba por las tonalidades en las que cantaban y no sabían de lo que estaba hablando, entonces así les voy destrozando la farsa”.

Mirabay confesó que muchos artistas han renunciado después de ver el nivel de exigencia que ella les pide, pero asegura que los mejores se han quedado con ella, y han podido crecer en la industria, siendo Karol G uno de los mejores ejemplos.