Así fue la captura en el aeropuerto de Rionegro por la cual la Fiscalía pide 11 años de cárcel para el embajador en Nicaragua León Fredy Muñoz

Captura de León Fredy Muñoz en el Aeropuerto José María Córdoba de Rionegro - crédito @ElkinIsazaCast/X

En la tarde del martes 27 de agosto de 2024, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlenne Orjuela Rodríguez, le solicitó a la Sala de Primera Instancia del alto tribunal condenar por narcotráfico al embajador de Colombia en Nicaragua, León Fredy Muñoz.

Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2018, cuando León Fredy Muñoz era representante a la Cámara por Antioquia con el partido Alianza Verde.

El exrepresentante fue detenido por las autoridades con 146 gramos de cocaína en el Aeropuerto José María Córdoba. El vuelo venía proveniente de Bogotá. En el año 2020, los investigadores del caso informaron que otros 200 gramos de cocaína fueron encontrados en la maleta del ahora embajador de Colombia en Nicaragua.

De acuerdo con la información de las autoridades en ese momento, el alcaloide se encontraba en el bolsillo trasero de su equipaje de mano. El coronel Carlos Mauricio Sierra, comandante de Policía Antioquia en 2018 precisó lo siguiente: “En un procedimiento normal de mis hombres del aeropuerto, una prueba selectiva de los vuelos que vienen en los vuelos nacionales, se identifica a esta persona y se verifica que dentro de su maletín que lleva en la mano, trae una sustancia polvorienta blanca”.

Más de 160 gramos de cocaína fueron hallados en equipaje de León Fredy Muñoz en 2018 - crédito Policía Nacional

Sierra detalló que Antinarcóticos hizo la respectiva verificación y el resultado fue “positivo para clorhidrato de cocaína”. Además, indicó que el ahora embajador de Colombia en Nicaragua se encontraba en el Distrito de Policía de Rionegro retenido.

El entonces comandante de la Policía de Antioquia detalló que el “fiscal está haciendo los actos administrativos y que el caso estará a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

León Fredy Muñoz había convocado una rueda de prensa con el propósito de su postura política frente a la segunda vuelta presidencial, que en ese momento enfrentaba a Iván Duque y Gustavo Petro.

El exrepresentante a la Cámara por la Alianza Verde en ese momento precisó que su decisión “hace parte de la votación de las fuerzas del cambio representada en casi 200.000 votos de los partidos alternativos”.

Luis Fernando Jaramillo, abogado de Muñoz en ese entonces insistió que la droga fue agregada a la maleta de su defendido. Este argumentó fue el mismo presentado en la audiencia de la Corte Suprema de Justicia por su abogado Alejandro Sánchez.

León Fredy Muñoz fue liberado por las autoridades el 2 de junio de 2018. El ahora diplomático aseguró en ese momento que es inocente, mismo argumento que manifestó en la audiencia del alto tribunal.

Detalles de la audiencia

León Fredy Muñoz manifestó ante la Corte Suprema de Justicia que lo sucedido con la cocaína es un “montaje” supuestamente realizado por sus rivales políticos. Según el exrepresentante, los principales responsables del supuesto montaje está a cargo de la familia Luis Suárez.

“Tomé la decisión de hacer política electoral para cambiar lo que estaba, la vida electoral me ha traído muchos problemas, me han hecho atentados” (...) hay una clase política que le ha hecho mucho daño a Bello y yo los denuncié. Denuncié al alcalde -César Suárez Mira- en agosto de 2016 y al mes siguiente por casualidad me hacen un atentado en el que le pegaron más de 40 tiros a mi carro. Eso fue para los días del plebiscito. Si no fuera por el blindaje me hubieran matado”, indicó León Fredy Muñoz.

Y agregó: “Yo no conocía ni siquiera la cocaína, nunca en la vida he consumido eso. Hágame pruebas, yo le decía a la misma Fiscalía a la Corte, hágame polígrafos, destapen mi vida. [...] Yo jamás he pensado una vaina de esas”.

León Fredy Muñoz resaltó en la audiencia nuevamente que los integrantes de la familia Suárez Mira supuestamente contrataron para investigar su vida personal.

“Sé que los contradictores siguen allí y que se van a vengar. Sé que pusieron a investigadores a indagar sobre toda mi vida (...) buscaron y buscaron y no encontraron nada de mí. Qué encontraron? que me detuvieron en el año 2000 por mi pertenencia al movimiento estudiantil. No pueden encontrar nada más porque yo no he hecho nada malo”, aseveró Muñoz.

El diplomático resaltó que no es consumidor, y que solo hasta ahora conoció el aspecto de la cocaína. “Para consumir no era, yo no soy consumidor, la bolsa costaba 500 mil pesos y yo me iba a ganar 34 millones en el Congreso”, indicó Muñoz.

Fiscalía pidió condena contra León Fredy Muñoz por narcotráfico - crédito Audiencia Corte Suprema de Justicia

Alejandro Sánchez, abogado del embajador de Colombia en Nicaragua, solicitó la absolución de su cliente, resaltando el supuesto montaje contra Muñoz.

“Al parecer habían contratado a algunas personas para encochinarlo políticamente (...) encochinar es manchar, ensuciar, enlodar. Esto según el diccionario de la real academia. Si intentaron acabarlo físicamente no cabe que pudieran encochinarlo políticamente?”, indicó el jurista.