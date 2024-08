Westcol reaccionó a video de Aida Victoria Merlano besando a otro hombre en una discoteca: “Por lo menos estamos bien”

Westcol, exnovio de Aida Victoria, opinó sobre el beso de la influencer con un hombre - crédito @westcol/Instagram y @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria Merlano ha sido el centro de atención entre sus seguidores en lo que va del año, principalmente por su estado legal relacionado con la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano, y su polémico noviazgo con Westcol, el streamer paisa conocido por sus fuertes comentarios en sus transmisiones en vivo a través de la plataforma Kick.

Después de su última ruptura, la influencer barranquillera fue vista con un hombre nuevo, lo que generó revuelo en redes sociales. La cuenta de Instagram @rechismes compartió videos donde se ve a Merlano en una discoteca, besándose y sentada sobre las piernas de su acompañante.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La joven creadora de contenido fue vista en una discoteca con un hombre que generó sospechas y comentarios - crédito qr.polania93/TikTok

También un usuario de Tiktok compartió varios videos en una discoteca mostrando a la creadora de contenido muy cariñosa con un hombre, que su identidad fue especulada en redes y algunos dicen que se trata de Juan David Tejada, que al parecer no es conocido en el mundo de las redes sociales.

“Está soltera normal”; “Ve ya uno no puede ni darse un besito en la disco porque ya lo enganchan de nuevo amor”; “Normal está soltera 👏 si vuelve con West también la critican, si se queda sola también la critican”; “Bueno ya sabemos que es la moda, terminar con uno/a y seguir con otro/a”; “Eso no es amor, para pasar el rato”; “Ese es su estado natural”; “Que pesar de ese man”, son algunas reacciones del video de la creadora de contenido.

Los usuarios no solo opinaron sobre el clip puesto que Westcol también reaccionó ante estos videos afirmando: “Por lo menos estamos bien, ya no dicen que yo soy uno que supera rápido y ya”, aunque sus seguidores notaron una actitud diferente en él, comentando que “todavía no ha superado a Aida, eso le duele”; “Lo dejó mudo”; “Uy pana le dolió”.

La expareja de la barranquillera opinó sobre el beso de Aida con un hombre en una dicótica - crédito @Kick Latam2/TikTok

Por otro lado, la influencer barranquillera contó su versión en su cuenta de Instagram junto a unas capturas de pantalla de comentarios de sus seguidores, quienes no creían en los rumores: “Hasta cuándo uno va a tener que ser víctima de las especulaciones malintencionadas de la gente. Un video que anda circulando por ahí, un video oscuro, un video en el que no se ve absolutamente nada. Un video al que yo tuve que hacerle zoom para recordar el establecimiento comercial en el que yo departía con unos amigos ese día, es que la gente tiene la lengua tan larga y viperina, pero menos mal que mis seguidoras si ven las cosas como son”, dijo en un tono sarcástico.

El entorno en la vida privada de Aida Victoria y su expareja Westcol, no termina ahí puesto que hace unos días la influencer La Barbie Colombiana afirmó que el paisa tenía una hija y Yina Calderón reveló el perfil de la supuesta madre.

“¿Yina, tú sabías que el man tiene un hijo? ¿Sabías de esa bomba? ¡Nadie lo sabía! Westcol tiene un hijo y nos ha escondido parte de su pasado. A una persona que le encanta salir a exponer la vida de la gente, ¿ahora va a esconder eso tan delicado? A esconderlo, presuntamente, con cláusulas de confidencialidad y todo (...) Westcol no puede ser buena persona (...) La mamá no va a salir, porque ahí están las cláusulas de confidencialidad, pero personas allegadas sí lo van a hacer”, expresó la creadora de contenido.

La influencer respondió con sarcasmo a las especulaciones sobre su vida personal - crédito @rechismes/Instagram

Sin embargo, el streamer paisa negó todas las acusaciones: “Yo desde mi casa veo una mujer diciendo que yo tengo un hijo, que no respondo por él, que yo soy un mal padre… ¿Hasta dónde puede llegar una mujer? Es que ya estás difamando, estás acusando por interacciones. ¿Uno qué hace atento a la vida de otra persona?”, dijo en una transmisión en vivo.

Mientras que Aida Victoria Merlano continua con su carrera como influencer y empresaria. La hija de la excongresista Aida Merlano ha sabido aprovechar la fama y la controversia que rodea a su familia para construir su propia marca personal.

Con cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram, donde comparte contenido que va desde consejos y hasta discusiones sobre temas sociales y políticos, la barranquillera se destaca por su capacidad para generar debate y robarse la atención de su comunidad de fanáticos.