Fijan fechas de audiencias preparatorias contra Álvaro Uribe por caso de soborno a testigos

El expresidente Álvaro Uribe fue acusado de haber cometido los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Avanza el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación de los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno. Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara la solicitud de nulidad de la defensa del exmandatario, la cual ya había sido rechazada por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento, este último estableció las fechas para las audiencias preparatorias de juicio contra Uribe.

De acuerdo con una comunicación formal del juzgado compartida por el abogado Miguel Ángel del Río Malo, las diligencias contra el expresidente de la República se llevarán a cabo los días 6, 12, 17, 188, 19, 20, 23, 24, 25, 26, y 27 de septiembre, y 2, 3, 4 y 17 de octubre de 2024. Todas se empezarán a adelantar a partir de las 8:00 a. m. y tendrán disponibilidad de toda la jornada.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El Tribunal Superior de Bogotá avaló la continuidad del proceso en contra el ex jefe de Estado al verificar que no hubo vulneración de la congruencia jurídica, como argumentó la defensa del acusado, toda vez que la imputación hecha por la Fiscalía General de la Nación puede ajustarse a la posterior acusación que hizo en contra del exmandatario. Pues, en el escrito de acusación añadió un delito más a los dos que previamente había establecido: el de soborno.

El Juzgado 44 Penal de Bogotá ya había negado la solicitud de nulidad del proceso contra Álvaro Uribe - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

¿Por qué se pidió la nulidad del proceso?

En mayo de 2024, en la audiencia de formulación de acusación, el abogado del ex jefe de Estado, Jaime Granados, explicó que la imputación contra su cliente fue “gaseosa” y que, en esa medida, no era claro de qué se le está señalando, por lo que no se podría hacer un buen ejercicio de defensa. En ese sentido, indicó que hubo una presunta violación al debido proceso, lo que impediría que el expresidente fuera acusado formalmente.

“Si materialmente no hubo imputación, pues, por supuesto, que no puede haber acusación, su señoría, y lo que corresponde cuando se advierte algo así es, justamente, para sanear el proceso y además, evitar desgastes innecesarios y nulidades futuras, terminar por volver las cosas al estado que correspondan para que la Fiscalía, que es a quien le corresponde, que ejerce ese monopolio de la acción penal, pueda hacer ese juicio de imputación correcto”, precisó la defensa del exmandatario en la audiencia.

El abogado Jaime Granados, apoderado de Álvaro Uribe, aseguró que la imputación contra su cliente fue "gaseosa" y pidió la nulidad del proceso - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Críticas al abogado de Álvaro Uribe

Esto generó críticas por parte del senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso contra Uribe, que aseguró, en conversación con W Fin de Semana, de W Radio, que el abogado del expresidente “ha vivido en otro planeta”. Pues, en más de una década que lleva el proceso, no ha identificado con claridad cuáles son los hechos “jurídicamente relevantes” por los cuales su cliente está siendo investigado.

De hecho, resaltó que es problemático que el abogado haya esperado hasta el último momento para solicitar la nulidad de parte lo actuado, alegando falta de claridad de los hechos y dificultades para entender de qué debía defender a Álvaro Uribe.

El senador del Pacto Histórico Iván Cepeda cuestionó solicitud de nulidad que hizo la defensa de Álvaro Uribe en mayo de 2024 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

En todo caso, el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento rechazó la petición de la defensa y, ahora, el Tribunal de Superior de Bogotá ratificó dicha determinación, sin brindar posibilidad de presentar algún recurso. Así, el proceso penal contra el exmandatario continúa.

“Al no haberse demostrado y validado los fundamentos de derecho que, a la vez, permitieran la revisión de los fundamentos de derecho que refiere la defensa en uso del recurso de apelación para constatar una afectación del debido proceso en las garantías de los derechos de defensa y contradicción, exime el tribunal acreditar el estudio de la nulidad y, por ende, aparece como efecto lógico que se confirme la decisión de primer grado en lo que fue en materia de apelación”, aseveró el magistrado Manuel Antonio Merchán durante la diligencia, llevada a cabo el 27 de agosto de 2024.