⁠Cony Camelo hizo un duro comentarios contra Dominica Duque: “Sin novio y sin sazón”

Dominica Duque enfrentó duras críticas durante el último reto culinario - crédito Canal RCN

El reality Masterchef Celebrity sigue generando controversia después de la reciente eliminación del actor Alejandro Estrada.

La noche del 26 de agosto, en un nuevo capítulo, los televidentes observaron un episodio lleno de drama por la actitud de los concursantes luego de la salida del ibaguereño.

Sobre todo, se destacó la periodista Dominica Duque puesto que enfrentó a duras críticas y comentarios ácidos por parte de sus compañeros y de los jueces.

La también actriz de la serie Enfermeras, del Canal RCN, enfrentó su último reto culinario con una caja misteriosa con un ingrediente principal que era pastas. A pesar de su elección innovadora de preparar una lasaña con una presentación y salsa diferente, su platillo no terminó de convencer a los jueces.

El chef Nicolás de Zubiría tuvo uno de los comentarios más contundente puesto que le dijo a Duque que esperaba que la partida de Estrada no hubiese afectado su rendimiento: “Domi, a mi sí no me gusta el plato, concéntrate mujer, que la salida de Alejo no vaya hacer lo que te ponga a temblar el piso (...) eso no puede ser motivo para cocinar mal”.

Sin embargo, la periodista negó rotundamente que la salida del actor hubiera influido en su desempeño: “No, nadie está diciendo eso”, y el jurado cartagenero agregó: “No estoy diciendo que ese sea la razón, ojalá no sea y se puede mejorar”, y Dominica indicó: “bueno, gracias”, con una actitud un poco triste.

Sus compañeros de cocina también hablaron sobre su mal rendimiento en el capítulo 62: “Yo sinceramente pienso que eso no tiene nada que ver, es decir, ella puede estar bajoneada por Alejo, pero no creo que eso le afecte a su cocina”, indicó la actriz Ilenia Antonini, mientras que Jacques Toukhmanian, conocido como Jacko, añadió: Pues, sí puede ser probable que le haga falta Alejo”.

La comediante Vicky Berrío también estuvo de acuerdo con el chef y dijo: “Pero total, sí porque Alejo le ayudaba a ella mucho en sus platos”; sin embargo, el comentario más comentado fue el de Cony Camelo: “sin novio y sin sazón”, que desató risas entre los participantes y generó una ola de reacciones en redes sociales.

Algunos aplaudieron la franqueza de la actriz bogotana, mientras que otros la consideran arrogante y mal intencionada por sus criticas: “Cony: sin novio y sin sazón…(Dominica) Primera vez que le escucho algo real y inteligente a Cony jajaja”; “Todos después de funar a Dominica y Cony con las babosadas que hacen”; “Pero este programa es sobre cocina o una novela de Alejo y Dominica? Estoy hartísima de estos dos dios mío”; “Tuvimos tan cerca la salida de la bruja de Cony Camelo y Alejandro estrada la caga sin necesidad. Que rabia, que impotencia”, son algunos de las reacciones del capítulo en la red social X (antes Twitter).

La actitud de la periodista ya había cambiado desde el momento de la despedida de Estrada, que fue eliminado por haber cometido una infracción al tomar una parte del postre de ella y usarla en su propia preparación, “‘¿Por qué no lo abrazan si ya lo hicimos con otros?... No es para que no lo despidan’”, expresó Duque, visiblemente molesta, al observar que sus compañeros no despidieron al actor con un abrazo.

MasterChef Celebrity destaca cómo el programa sigue siendo un lugar para controversias y emociones intensas. Mientras tanto, los televidentes permanecen divididos, con reacciones mixtas en redes sociales. Algunos usuarios critican duramente a Dominica Duque por no saber cocinar y exigen su salida, mientras que otros defienden su persistencia y habilidad para enfrentarse a los desafíos, a pesar de los obstáculos personales y profesionales.

La tensión en el reality de cocina del Canal RCN se ha incrementado tras la salida de Alejandro Estrada, poniendo a prueba no solo las habilidades culinarias de los participantes, sino también sus capacidades para manejar el estrés y la crítica en un retos de alta presión.