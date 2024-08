Claudia Bahamón estaría enojada con Alejandro Estrada: este fue su mensaje de despedida

Claudia Bahamón mostró su sorpresa y descontento por la eliminación de Alejandro Estrada - crédito Canal RCN

El domingo 25 de agosto Alejandro Estrada se convirtió en el décimo participante en abandonar la sexta temporada de Masterchef Celebrity.

El episodio de eliminación resultó más dramático de lo habitual debido a una controvertida decisión tomada por el actor cucuteño.

Durante el reto, que consistía en preparar un postre sin utilizar el horno y en el que participó Vicky Berrío, Dominica Duque, Franko Bonilla, Martina ‘la Peligrosa’ y Cony Camelo, Estrada cometió una grave error al tomar un pedazo de torta de su compañera Dominica Duque. Este acto fue considerado una falta por el panel de jueces integrado por Adria Marina, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Alejandro Estrada fue el décimo eliminado de la sexta temporada de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito Canal RCN

Este incumplimiento de las reglas llevó a la inevitable expulsión del actor de la competencia. La presentadora del programa Claudia Bahamón expresó su sorpresa y descontento con lo sucedido al despedirse de Estrada frente a las cámaras: “Mi querido Alejo, no pensé que salieras hoy de la competencia porque los visité, te vi muy confiado y se veía precioso ese plato, lo menos que me imaginé es que fueras a salir de la competencia, realmente lo lamento por la cocina, por la competencia. Gracias por haber estado con nosotros”.

Además, la presentadora neivana también escribió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram después del episodio: “Sonríe Alejito! ✨🤍 La verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de debilidades, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. Cuando te enfrentas a la adversidad, recuerda que cada experiencia es una oportunidad para crecer y aprender. La resiliencia se cultiva en cada paso que das hacia adelante”, citando a Buda.

Este mensaje estuvo acompañado de imágenes de momentos graciosos y emotivos compartidos entre Bahamón y Estrada durante el programa: “La reglas son las reglas”, añadió la presentadora. Mientras que el cucuteño le agradeció por sus comentarios: “Gracias Clau, el sinónimo de Masterchef eres tú…Gracias por tus palabras, te admiro!”.

La presentadora compartió un mensaje sobre la fortaleza en su cuenta de Instagram - crédito @claudiabahamon/Instagram

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar, algunos televidentes se conmovieron por las palabras de la presentadora hacia el actor y lamentaron su salida: “Me perdí la razón por la cual el jurado tomó esa decisión”; “No estuvo bien lo que hizo, así tenía que ser lamentablemente”; “Debieron expulsar a Alejandro por su falta y sacar a Cony por su desempeño mediocre hoy”; “Que ridícula decisión tomaron, el plato de Cony era el peor. La mantienen porque genera polémica y con esto rating?”; Alejo que tristeza. Salvaste de sacar a Cony Camelo”; “Como se equivoca Alejo y se queda Dominica y Franko. Alejo buen cocinero y los que no saben se quedan. Error garrafal”; “Clau cuando es eliminación los del balcón no deberían ayudar no es justo”; “Se castigó la honestidad de reconocer el error, se premió la mediocridad”.

Además de las reacciones, y el propio actor habló al respecto, explicando que al finalizar su plato notó que la periodista tenía un brownie sobrante y, en su papel de colaborador con sus compañeros, pensó que podía usar unas migajas de ese brownie para su propia preparación: “Al terminar mi plato vi que Dominica tenía un brownie extra que le había sobrado y normalmente me caractericé por ser un colaborador dentro del formato, con mis compañeros y con todos (…) siendo esa persona colaboradora pensé que podía usar una pizca de eso, unas migajas para meterlas en mi bola, pero realmente fui una huev…”, confesó el cucuteño, destacando que la presión y ansiedad que ha sentido durante varios años influyeron en su decisión.

El actor y productor Alejandro Estrada salió a dar declaraciones a través de sus redes sociales de lo sucedido en la eliminación de MasterChef Celebrity - crédito @alejoestrada/Instagram

El cucuteño aclaró que no actuó de manera deshonesta y dijo que su error se debía a la falta de claridad sobre el reglamento: “Quiero que sepan que este error realmente no refleja quién soy ni como he actuado en la competencia”, mencionó Estrada, pidiendo a sus seguidores que este error no sea considerado un reflejo de su verdadero carácter ni de su comportamiento a lo largo de la competencia.