Silvestre Dangond emocionado por su reencuentro con Juancho De la Espriella: “No sé cómo explicarles esto”

El famoso intérprete vallenato confirmó que volverá a tocar junto a Juancho de la Espriella - crédito @silvestredangond / Instagram

El reconocido cantante vallenato Silvestre Dangond sorprendió a sus seguidores de Instagram con una emotiva noticia que dio entre lágrimas, ya que después de un tiempo anunció que volverá a tocar con el acordeonero Juancho De la Espriella, con el que compartió el escenario hace unos años.

La emoción del cantante se debió a una nostalgia por volver a trabajar con el músico, con el que logró lanzar más de cinco álbumes. “No sé cómo explicarles esto... pero lo más bonito es que es real, es genuino, el sentimiento de ir a encontrarme con mi excompañero musical de toda la vida. Independientemente de que nos hayamos separado, seguimos atados, quiero hacerlos partícipes de todo esto”, dijo Silvestre en el corto video.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Porque ustedes nos dieron el reconocimiento, el estatus, ustedes nos regalaron los aplausos, y esos aplausos nunca fueron en vano, estoy seguro de que esos aplausos se van a ver retribuidos en amor, en mucho amor, ustedes se lo merecen, me alegra que me voy a encontrar a mi amigo. Han pasado muchos años de no trabajar con él, pero les cuento que la experiencia de hacer canciones, hacer arreglos volvió, yo volví a coger mi guitarra y él con su acordeón, volvimos a lo de antes exactamente igual”, añadió.

El vallanetero se vio emocionado por los nuevos proyectos junto él - crédito @silvestredangond

El video del silvestre ya cuenta con más de 50 mil likes en Instagram en menos de 24 horas, ya que esta noticia incluso sorprendió gratamente a muchos de sus seguidores que no dudaron en dejarle un sentido mensaje en los comentarios del video. “La mejor pareja musical”, “Lo mejor ha vuelto..!!!”, “Excelente. Gracias por esto”, “Magia de La Espriella Magia..✨”, “vamos con toda”, “sin duda uno de los mejores duos del vallenato en Colombia, gracias Silvestre”, “Juanchooo gracias por cumplirnos este sueño”, “Silvestre se viene con todo en este álbum”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento los fans de ambos músicos están a la espera de las nuevas canciones con las que sorprenderán, además algunos de sus fanáticos recordaron que hay varios proyectos que el guajiro no ha publicado, varios proyectos que ha prometido, entre esto su canción con Karol G.

La colaboración de Silvestre junto a Karol G

Desde el 30 de mayo, Karol G sorprendió a sus seguidores al anunciar una colaboración con el vallenatero Silvestre Dangond. Aunque inicialmente no ofrecieron muchos detalles sobre el proyecto, en una entrevista para el canal de YouTube Molusco TV, Silvestre reveló algunas pistas sobre el proceso creativo de la canción y su experiencia trabajando con La Bichota.

En las fotos compartidas por ella se ven a los dos artistas interactuando en el estudio con una guitarra, lo que hizo parte del detrás de escena de la canción que aún no tiene fechas de publicación, pero que seguramente hará parte del próximo proyecto de la paisa.

La paisa y el urumitero estuvieron en el estudio el miércoles 29 de mayo de 2024 - crédito karolg/Instagram

Silvestre confesó en la entrevista que trabajar con Karol G fue un placer, pues tuvo la oportunidad de conocerla como personas y artista. “Karol es tal como ella se vende en redes, ella es una niña consentida, muy de su familia, tiene un equipo que la apoya mucho. Mira que duramos 10 horas metidos en el estudio y el que dijo que paramos fui yo, ella me pedía que lo repitiera”, dijo el cantante, asegurando que la paisa es perfeccionista en su trabajo.

“Cuando escribí la canción quise que ella la escuchara, no para que se montara, sino para que la escuchara, porque a ella le gusta el vallenato de despecho y yo quería que ella la conociera, porque es un vallenato corta venas”, añadió.

El intérprete de Las locuras mías confesó que estando en el estudio le agradeció a Karol por trabajar con él, porque eso ayudaría a darle más exposición al vallenato en el mundo. “Yo con los ojos aguados le dije ‘tú sabes que a ti grabar conmigo no te hará más grande, pero mi género lo necesita, no le hablé de mí”.