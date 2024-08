Melina Ramírez preocupó a sus seguidores por estado de salud de Salvador: “¿Alguien más en las mismas?”

Melina Ramírez está preocupada por el estado de salud de Salvador tras una vacuna - crédito @melinaramirez90/Instagram

Melina Ramírez en repetidas ocasiones ha demostrado en sus redes sociales el gran amor que siente por su hijo, Salvador. La presentadora acompaña al pequeño en cada reto que asume como parte de su proceso de seguimiento; sin embargo, las alarmas de madre primeriza se encendieron recientemente.

A través de sus InstaStories, la también exreina y modelo realizó una publicación que dejó preocupado a más de uno por el estado de salud de su primogénito. Acompañada de una fotografía a blanco y negro mientras el menor descansa en su cama, Ramírez pidió consejos a sus seguidoras mamás para aliviar los síntomas que produjo la vacuna que corresponde a la edad del menor, que lo tiene tendido guardando reposo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Melina Ramírez y Mateo Carvajal festejan cada logro que completa su hijo - crédito @mateoc17/Instagram

En la publicación, la expareja de Mateo Carvajal –padre de Salvador– abrió la caja de comentarios para que dejaran algunas recomendaciones sobre el cuidado de la vacuna de la triple viral. La dinámica estuvo acompañada del mensaje: “¿Alguien más en las mismas? ¿Qué les ha funcionado?”, con la que pretendió que compartan las diferentes experiencias y soluciones ante la situación que la tiene bastante preocupada.

Pero, esto no fue lo único que mencionó la también presentadora de Yo me llamo, que escribió una emotiva leyenda al interior de la postal de su retoño durmiendo, asegurando que no han sido buenas noches en estos últimos días. Y agregó: “Hemos tenido noches duritas. La vacuna de los cinco años le dio duro a mi gordito. Lo curioso es que en el día está relativamente bien, pero en la noche empieza el dolor. Mamá en función de apechicharlo todo el día”.

Melina Ramírez preocupó a sus seguidores con el estado de salud de Salvador después de vacunarlo - crédito @chismealetoso/Instagram

En otras publicaciones en su cuenta oficial de Instagram, a sus más de 5,3 millones de seguidores, mostró que su hijo durante el día se ve bastante tranquilo, realizando sus actividades cotidianas. Sin embargo, al llegar la noche es cuando se intensifican las preocupaciones por los síntomas que comienza a presentar el menor, que incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares, entre otros.

Para la presentadora esto ha sido un gran reto en su faceta como madre, por lo que algunos de sus seguidores reaccionaron con mensajes de aliento para que el menor recupere pronto su salud y otros, han enviado consejos como aplicar pañitos de agua fría en la zona de la vacuna, debajo de las axilas, en la frente y los pies, así como vestirlo siempre con ropa fresca.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, en Colombia durante 2023 se aplicaron 1.083.137 dosis de vacunas contra sarampión, rubéola y paperas (triple viral) protegiendo al 92,6% los niños y niñas de un año con su primera dosis y al 83,8% en dosis de refuerzo a los 18 meses.

Melina Ramírez no tendrá más hijos

Actualmente, Melina está casada con el actor y cantante Juan Manuel Mendoza, que tenía una hija antes del matrimonio con la presentadora. A través de una dinámica con sus seguidores, la mamá de Salvador aseguró que entre sus planes no está tener más hijos, después de que se difundiera una serie de rumores sobre un nuevo embarazo.

La empresaria y modelo confesó que no quiere tener más hijos debido a que su familia ya "está completa" - crédito @melinaramirez90/Instagram

La exreina manifestó que ha sido una de las etapas más bonitas de su vida; sin embargo, dejó claro que: “La maternidad es hermosa, pero es retadora en todo sentido. La he disfrutado al 1000000%, pero creo que no tendré más. Juan tampoco quiere, ya somos 4, más 2 hijos perrunos. Estamos completos. Así pienso ahora, por lo menos”, comentó la colombiana acompañada de una tierna fotografía cuando se encontraba el dulce espera de su hijo Salvador Carvajal Ramírez.