Aida Victoria Merlano reflexionó sobre el amor y dejó contundente mensaje: “Creo en una ley universal”

La creadora de contenido habló sobre soltar cuando se reciben migajas de amor - crédito @notifamosoos/Instagram

En repetidas oportunidades, Aida Victoria Merlano ha dejado a un lado su figura de mujer fuerte y empoderada, mostrándose a sus millones de seguidores vulnerable por los diferentes procesos que enfrenta en su vida. La barranquillera tiene un discurso con el que insta a millones de mujeres a ser dueña de sus emociones, sentimientos y cómo actuar ante situaciones afectivas en sus relaciones.

Sin embargo, con la llegada de su proyecto Corazones cruzados, la joven hija de la excongresista Aída Merlano ha mostrado un lado de su vida que pocos conocían. En este, ha dejado ver esa vulnerabilidad que tiene escondida con la que se ha permitido hablar sobre el amor y lo que se esconde detrás de esas personas que, por sostener una relación, recurren a dejar de lado sus proyectos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La creadora de contenido dejó a más de uno pensando sobre su proceso de sanación y el empoderamiento femenino - crédito @aidavictoriam/Instagram

Según dijo la creadora de contenido, cree que existe una ley universal en la que se dibujan todas esas personas que necesitan soltar un amor o una relación no correspondida: “Porque cree merecer más”, explicó inicialmente Merlano Manzaneda en su discurso. Agregó que esto debe ocurrir, aunque las cosas duelan e incluso, se esté retorciendo por dentro, de la amargura que esto puede producirle.

“El universo le concede algo mejor”, agregó, enfatizando que lo ha vivido en sus relaciones en el pasado. Sumado a esto, dijo que “cuando uno suelta migajas de amor, es como si el universo te diera el pan completo”, pronunciamiento que para algunos de sus seguidores fue una rotunda indirecta para Westcol, teniendo en cuenta que el paisa decidió volver con su expareja, que ya tenía una relación con un importante empresario en Medellín.

Aida Victoria Merlano habló sobre esas parejas que se conforman recibiendo migajas - crédito @aidavictoriam/IG

Rápidamente, estas palabras de la joven generaron algunas opiniones entre sus seguidores, quienes no dudaron en dejar comentarios al respecto, entre los que destacan: “Ahora dice migajas de amor, pero si él hubiera querido volver hace 15 días, no estaría con ese discurso”; “las palabras más certeras que podrán escuchar, suelten ese amor tóxico que las lastima”; “a veces cansa con el mismo tema, pero en ocasiones como esta le doy toda la razón”, entre otros.

Qué dicen sus ‘haters’

Estas declaraciones de la influencer despertaron la ira de algunos internautas, quienes no comparten sus predicamentos en redes sociales, pues recuerdan cuando se filtró en redes sociales una llamada en la que Merlano llamó a Westcol sobre las 3:00 a. m. para que se encontraran en el hotel en el que se hospedaba el streamer y este la rechazó. “La última vez que hablamos quedamos en no vernos, pero si había cosas que ambos queríamos decir”, escribió la barranquillera.

Aída Victoria Merlano invitó a sus seguidoras a unirse a su proyecto para sanar corazones - crédito @aidavictoriam/IG

“Quedamos en que yo lo iba a llamar por el tema de la cabra. Le dije que nos viéramos y él no quiso, porque necesitaba sanar, dijo. Ayer estuvimos hablando y honestamente fue bien lindo porque a veces uno intenta como que odiar a la gente con la que termina para sacárselo del corazón de alguna forma,” añadió a través de un video en sus historias de Instagram.

Esto dio pie para que criticaran este discurso de “aprender a soltar” a las personas, pues algunos dejaron comentarios como “el cura predica, pero no aplica” o, por ejemplo: “Ya cansa, tanto hablar de quererse a uno mismo, pero le vivía rogando al ex cuando terminaron”; “ya Aida, ya sabemos que está superando al man y que no merecemos migajas”, entre otros tantos.

Sin embargo, Merlano Manzaneda parece haber pasado la página, pues durante un concierto de Marc Anthony en Medellín fue vista muy “acaramelada” con un hombre del que, afirman, sería un importante empresario.