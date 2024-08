Actriz colombiana confesó que su fe se hizo débil por delicada situación de salud: “Me le emberraqué duro a Dios”

La actriz padeció de una parálisis facial - crédito @laurarodriguezactriz / Instagram

La actriz Laura Rodríguez, conocida por sus actuaciones en Diomedes, el cacique de La junta y Amor sincero, recordó en una entrevista con La Diva Rebeca el emotivo momento de su vida cuando padeció de una parálisis facial.

Rodríguez compartió cómo las dificultades de salud que enfrentaba la hicieron sentir rabia y cuestionar sus creencia; incluso, sintió disgustada con Dios.

“Cuando me dio una parálisis facial me le emberraqué duro a Dios, me le emputé y le dije que no tenía palabra. Yo le dije: ‘papi, decídete, si me hiciste actriz y me quitaste la cara, ponte serio’; ya después él me mandó una señal y me di cuenta que necesitaba una pausa”, contó Laura.

La artista se refirió a que en un momento de su vida padeció un estrés muy fuerte derivado de su profesión, por lo que ahora tomó esa parálisis como una pausa necesaria.