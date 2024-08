Martín de Francisco confiesa cómo se dio la creación del personaje ‘Profesor Súper O’

Martín de Francisco reveló cómo fue la creación de la caricatura del Profesor Súper O - crédito @menchodefrancisco / Instagram

En una entrevista para Los 40 Colombia, el presentador del reconocido programa La Tele Letal, Martín de Francisco compartió detalles sobre la creación de la caricatura del Profesor Súper O. Este programa de televisión colombiano tenía como objetivo mejorar la manera de hablar y escribir de niños y adultos, con una trama que presenta a un superhéroe que lucha contra las faltas de ortografía.

“Esto nació porque en mi juventud me gustaba mucho una columna de Alfredo Iriarte, entonces me gustaba cómo escribía y me gustaba cómo él acudía a ciertos métodos para que las personas no cometieran más errores cuando escribían. A partir de esa idea me gustó ese estilo y lo hicimos con un amigo de Cali”, dijo.

El periodista y presentador aseguró que junto a su amigo destacaban ciertos errores en las formas en las que ellos hablaban y escribían para después ponerlos en el programa animado. “Cuando trabajamos, cometíamos errores y después lo pasábamos a los animados de Super O, que era este superhéroe que aparecía después de cada gazapo o un error a la hora de hablar”.

Martín confesó que aparte de estar detrás de la creación y planificación de la idea, también fue el responsable de la voz de la Cevichica, compañera del Profesor Súper O. “La Cevichica es un personaje que nace de una señora que se llamaba Ana de La Balsa, Cauca. El acento de esta parte del Cauca es así, toda esa región habla así como ella, nos pareció muy importante hacerlo en esa época”, añadió.

El programa, tal como lo explicó Martín de Francisco en la entrevista, está enfocado a ser un producto educativo para los colombianos, es emitido en Señal Colombia y Canal 13 desde el 2006 hasta la fecha. Esta historia está inspirada en la cultura del pacífico colombiano, por lo que varias de las costumbres de los personajes e incluso las armas con las que lucha el Profesor Super O, están inspiradas en platos típicos de la región.

Martín habló de su expulsión de un reinado de belleza

En medio de la entrevista para Los 40 Colombia, el presentador y periodista confesó que fue expulsado de un certamen de belleza después de burlarse de la organización del evento, además de confesar que lo hizo como venganza porque su hermana Margarita Rosa de Francisco quedó de virreina en una oportunidad.

“Nosotros estábamos ahí en plan burlarnos de ese evento, más que todo por la pompa del evento, todo eso que la gente hace pensar que es muy importante.” Mi hermana y mi mamá fueron reinas. Como mi hermana quedó de segundas en reinados anteriores, quedó virreina, fue como esa venganza, porque yo antes amaba el reinado”, dijo entre risas.

Además, compartió que por sus burlas también fue expulsado del programa, por lo que empezó a hacer radio. Sin embargo, explicó que vivió esa experiencia con alegría. “Como mi reina Margarita Rosa perdió, entonces yo quedé mascullando el chasco, y dije que eso no se podía quedar así, entonces le cogí rabia al reinado y yo antes amaba el reinado, era como un experto en el tema”, añadió.

“En ese momento de la expulsión hubo momentos de alegría y momentos de dolor. El momento de la expulsión fue un momento de alegría porque nosotros empezamos a cubrir el evento desde afuera, fue un momento, raro”, después no solo nos sacaron del reinado, sino también del programa, nos sacaron de la televisión para ir a hacer radio”, confesó.

Martín tuvo serios problemas con el alcohol

En medio de la entrevista, aprovechó para confesar que tuvo que ser internado por problemas de alcohol, “Estuve en esa clínica en 2009, y el método que usan allá es que usted le tenga terror al trago, ellos hacen un ejercicio que es escribir en un papel todas esas cosas que generan las dependencias como el alcohol. Es terrorífico, cuando yo leí la hoja me asusté y no volví a tomar nunca, además tuve problemas de hígado”, reveló.