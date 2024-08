Yina Calderón y Epa Colombia dieron las razones por las que Lina Tejeiro le habría terminado verdaderamente a Juan Duque

Yina Calderón habló una vez más de la relación de Lina Tejeiro y Juan Duque, pero esta vez le tiró con Epa Colombia - crédito @yinacalderonoficial @linatejeiro y @juanduque /Instagram

El escándalo en la farándula colombiana continúa girando en torno a Lina Tejeiro, Andy Rivera, y Juan Duque, especialmente luego del lanzamiento de la canción Ni con él, ni conmigo, ya que para muchas personas el tema sería una indirecta directa, que le estarían haciendo los cantantes que fueron sus novios hace un tiempo, a la vida amorosa de la actriz.

Esta situación ha provocado una ola de comentarios y teorías en las redes sociales. Sin embargo, en medio de toda la controversia se revivió la conversación que sostuvo Yina Calderón con Epa Colombia en la plataforma de Kick, en la que decidieron revelar lo que, según ellas, sería la verdadera razón detrás del fin del noviazgo entre Lina Tejeiro y Juan Duque.

Durante la transmisión en vivo, la empresaria de fajas y Daneidy Barrera Rojas compartieron su versión sobre lo que habría causado la ruptura de la pareja.

Yina Calderón y Epa Colombia revivieron la ruptura de Juan Duque y Lina Tejeiro y esto dijeron al respecto de las razones por las que se dio - crédito @yinacalderonoficial y @epa_colombia/Instagram

Según las influenciadoras, el romance entre Tejeiro y Duque llegó a su fin debido al regalo de cumpleaños que el cantante le dio a la actriz, el cual no cumplió con las expectativas.

En tono cómico y de manera sarcástica, las mujeres creadoras de contenido para las redes sociales explicaron que el obsequio que Duque le hizo a Tejeiro el día de su cumpleaños fue una “cartica con una tortica”, algo falto de presupuesto para una mujer empoderada como lo muestra ser la presentadora de La casa de los famosos Colombia para Vix.

Aunque Yina Calderón usó la palabra “presuntamente” para referirse al tema, dijo que ella estaba segura de que esa era la verdadera razón por la que Lina había decidido dejarlo. La influencer no dudó en criticar el gesto y calificarlo de manera negativa. “No, mi amor, que no sea tacaño. A una mujer de esas hay que llevarle algo importante”, comentó entre risas.

Por su parte, Epa Colombia dijo que “Él debió haberle llevado un regalo digno. Muy bonita la carta y muy bonita la torta, pero necesitamos es plata, una mujer de esas, ¿qué va a hacer con una cartica así?”, aseguró, insinuando que Tejeiro esperaba algo más ostentoso.

Esto dijeron Yina Calderón y Epa Colombia sobre la ruptura y las verdaderas razones por las que Lina Tejeiro dejó a Juan Duque - crédito @launicapola/TikTok

Así mismo, Yina Calderón aprovechó el espacio para recordar otro detalle sobre la relación de la pareja en el que habría pasado algo similar, pues mencionó que Juan Duque le había pedido a Lina Tejeiro que fuera su novia de una manera igualmente modesta.

“Él le pidió a Lina Tejeiro que fuera la novia con un papel. No papi, eso es para que usted le hubiera pagado mariachi, rosas, de todo”, comentó Calderón, reafirmando su opinión de que Duque no estuvo a la altura de lo que se esperaba en un gesto romántico. Calderón incluso llegó a decir que Duque tenía una reputación de ser “tacaño” y que esto se reflejaba en la forma en que manejaba la relación.

La conversación no terminó ahí. Epa Colombia también le tiró, pero con comentarios sobre su apariencia y criticando el uso de maquillaje y la marca que compra.

“Es una base peye y los polvos no le lucen porque como es moreno, eso parece empolvado”, dijo Barrera entre carcajadas.

Aunque estas declaraciones no han sido confirmadas ni desmentidas por los involucrados, han generado un gran revuelo en las redes sociales. Los seguidores de la farándula nacional se han dividido entre quienes defienden a Juan Duque y quienes creen que las críticas de Yina Calderón y Epa Colombia tienen algo de verdad.

Qué dijo Juan Duque de Yina Calderón

En una reciente entrevista, el cantante lanzó una dura crítica a la empresaria y DJ con la que dejó en firme su posición frente a lo que piensa de ella.

En el podcast de Camilo Gaviria hace unos días estuvo invitado Juan Duque y se refirió a algunas de las polémicas en las que se ha visto envuelto, como también a los personajes que han hablado de él, entre las cuales mencionó a Yina Calderón, ya que ella en algún momento se refirió a él asegurando que había sido gracias a su relación sentimental y el reconocimiento que Lina Tejeiro le dio que había alcanzado su fama.

Juan Duque reveló que no la cae bien Yina Calderón y habló de lo que piensa de su contenido - crédito @malasinfluencias_show/IG

“De verdad todavía tengo el beneficio de la duda de que, si algún día me la encuentro y es mera bien, ah qué chimba, pero por ahora no me gusta lo que hace, su contenido, no me gusta cómo se expresa de la gente. A mí no me gustan las faltas de respeto hacia la gente, huevón y ella es muy desatada para hablar de alguien que ella ni conoce. Me pasó a mí. Habló mal de mí y yo, sin conocerla. [...] Ella no hace nada más interesante que eso”, aseguró Juan Duque.