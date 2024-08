Santi, del ‘Desafío’, habló de su amistad con Alejo y su beso con Glock

Santi reveló detalles de su paso por el ‘Desafío XX’ - crédito @santiagorios94/Instagram

El entrenador personal y modelo fitness originario de Medellín Santiago Ríos, conocido como Santi, dio mucho de qué hablar por su participación en el programa Desafío XX.

Durante su primera interacción con sus compañeros en el reality, el antioqueño compartió: “En lo deportivo llevo muchos años, pues antes jugaba fútbol, ya después me incliné por el gimnasio y empecé a darle”. Su disposición en el programa y su presencia en redes sociales, donde tiene más de 70.000 seguidores le permitieron robarse la atención de los televidentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Santi habló de su beso con Glock en el Desafío XX - crédito @santidesafioxx/IG

Asimismo, esa popularidad le ayudó a que sus seguidores se interesaran por su vida, es por eso por lo que después de su salida del reality estuvo en el formato Preguntas a Muerte, de Caracol Televisión y La Red, en donde habló de las intensas experiencias y dinámicas que vivió, como el momento que se dio un beso con una compañera.

Santi se besó con Glock, esto causó una gran controversia, pero ante esto explicó que “fue por dinámica del juego... Un juego que se hizo en su momento en la fusión y entonces los dos decidimos ser congruentes con la dinámica y no desentonar”.

Aunque se despidió del programa, la competencia continúa y se intensifica a medida que los participantes avanzan. Santi, por su parte, reveló sus favoritos para llegar a la final: “Veo muy fuerte a Kevyn y Guajira y también a Alejo y Luisa; en la definición estuvieron muy certeros y esos son factores que marcan mucho la diferencia”, sus predicciones fueron hechas con el desempeño que observó durante las pruebas.

Santi contó que tiene una gran amistad con Alejo - crédito @desafiocaracol/Instagram

La salida del modelo fitness en el Ciclo Dorado del reality, junto a Camila, no fue sencillo para él, especialmente por la relación cercana que tenía con Alejo, un viejo amigo. En la entrevista, confesó: “Sin duda alguna era algo que ambos sabíamos que podía llegar a pasar (su salida), que ambos hubiéramos querido que fuera en una final, no en un tramo de Semifinal y bueno, así tuvo que ser. Una lástima que en este caso significara para mí la salida y haberme encontrado con él en esa situación. Desde afuera voy a estar pidiéndole mucho a Dios que le dé sabiduría”.

El presentador Jhoncito Preguntón también habló de la controversia de la eliminación donde Alejo votó por Santi y Camila, generando un gran debate entre los fanáticos. El exparticipante compartió su sorpresa al enterarse de esto: “Él estaba en su juego. Indiferentemente de todo, me quedo con el gran ser humano que es Alejo, él fue a jugar, a mover sus fichas y fue muy estratega. No se puede juzgar a una persona sin conocerla por fuera y yo lo conozco tanto que creo que él tomó esa decisión viendo sus posibilidades de quedarse”.

Después de su eliminación, el paisa ha tenido tiempo de reflexionar y planear su futuro puesto que se llevó una suma de 32.800.000 pesos, con los cuales planea continuar sus proyectos personales: “Tengo unos proyectos personales, los cuales tenía antes de empezar el Desafío en stand by, venía como pensando en qué momento iba a empezar, pero ya con este dinerito gracias a Dios voy a poder hacerlo y meterle la ficha”.

Santiago se llevó varios millones del programa y los invertirá -crédito Caracol Televisión

Durante el reality de convivencia, el entrenador personal contó una historia que reveló sobre su trauma con el agua, un aspecto que pudo sr una debilidad en la competencia, pero él salió a delante y logró llegar a la semifinal: “Hace como unos seis años tuve un trauma en un charco, me metí y había un hueco de por lo menos cinco metros de hongo me fui y me dio un calambre en la pantorrilla y ahí me dio el desespero”.

La participación de Santi en el Desafío XX no solo demostró su capacidad física y estratégica, sino también su capacidad para manejar la presión y la controversia. A pesar de su eliminación, se mantiene optimista y agradecido por la experiencia y las oportunidades que surgirán a partir de esta.